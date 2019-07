TASR

Dnes o 12:31 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Dunajskostredský debut Kružliaka s vlastným gólom

Vyrovnanie pre zverencov Petra Hyballu zabezpečil Marko Divkovič tesne pred prestávkou, v nadstavenom čase druhého dejstva sa v poslednej šanci objavil práve Kružliak, no nedokázal si s ňou poradiť.

Na snímke vľavo Marko Divkovič (Dunajská Streda) a vpravo Michal Helik (Krakov) v zápase 1. predkola Európskej ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - Cracovia Krakov 11. júla 2019 v Dunajskej Strede. — Foto: TASR

Dunajská Streda 12. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda obstáli v úvodných stretnutiach 1. predkola Európskej ligy najlepšie z tria fortunaligových zástupcov, no aj na nich čaká v odvete náročná úloha. Po domácej remíze 1:1 musia v budúcotýždňovej odvete na pôde Cracovie Krakov skórovať minimálne raz.

Dunajská Streda prišla o čisté konto v 40. minúte, keď Dominik Kružliak pri súťažnej premiére v jej drese usmernil loptu do vlastnej siete. O priebehu zápasu si môžete prečítať tu.

„Ťažko sa mi to hodnotí, bol to nešťastný moment. S mojím výkonom nie som úplne spokojný, zvykám si na nový systém, ale verím, že každým zápasom to bude lepšie. Škoda, že sme inkasovali, potom však prišla dobrá reakcia a vyrovnali sme. O týždeň musíme streliť gól, ak chceme pomýšľať na postup. Remíza je zaslúžená, Cracovia má skúsené a fyzicky zdatné mužstvo, hrozili najmä zo štandardiek. Musíme byť aktívnejší a vypracovať si šance, predvádzať našu hru už od začiatku a vyvarovať sa chýb."

Bývalý kapitán MFK Ružomberok vytvoril stopérske duo s Ľubomírom Šatkom, ktorý, naopak, opúšťa Dunajskú Stredu. Po odvete zamieri do iného poľského klubu Lech Poznaň. Pri rozlúčke s MOL Arénou si navliekol kapitánsku pásku.

„Šatka sa ukázal ako dobrý kapitán, som smutný, že to bol jeho záverečný domáci duel. S trochou šťastia mohol byť víťazný, ale výsledok je dobrý, vieme dať gól aj na trávniku Cracovie. Treba dôverovať nášmu štýlu, zo začiatku sme mali príliš veľký rešpekt, spravili sme jednu chybu a inkasovali sme," uviedol Hyballa.

Proti slovenskému vicemajstrovi chytal Michal Peškovič, za štvrté mužstvo predchádzajúcej sezóny najvyššej poľskej súťaže nastúpil aj stredopoliar Milan Dimun, na lavičke sedel ďalší brankár Lukáš Hroššo. V Cracovii pôsobí šesť Slovákov, Michal Sipľak nebol zdravotne v poriadku, Jaroslav Mihalík s Tomášom Vestenickým dostali voľno do 19. júla a ich budúcnosť je otázna.

„Celkovo je v klube veľa legionárov a málo Poliakov. Slováci držíme spolu, musíme to potvrdzovať aj na ihrisku. Je príjemné, keď ste v zahraničí vo väčšej skupinke," povedal Peškovič, ktorý sa stal brankárskou jednotkou Cracovie vo veku 37 rokov.

„Zatiaľ si to držím, čakal som na situáciu, keď sa dostanem do bránky, od toho momentu potvrdzujem, že som číslo jeden."

„Treba začať dobre v Európskej lige a potom pokračovať v domácej súťaži. Do Cracovie som sa dostal na sklonku kariéry a myslím si, že je to jeden z lepších klubov, kde som pôsobil. Idú nám stavať nové tréningové centrum, aj Dunajská Streda urobila mnoho, aby sa presadila v Európe. Má pekný štadión, tréningové centrum pre mladých. To je základ, na západe je to normálne, u nás sa to ešte len dostáva do popredia."

Na štvrtkové stretnutie zavítalo necelých 10 000 fanúšikov vrátane početného zástupu hosťujúcich priaznivcov. Na štadióne Cracovie môže domáca podpora podľa Peškoviča zohrať svoju úlohu.

„Naši fanúšikovia nám budú pomáhať, máme dobrú východiskovú pozíciu, ale ešte sa netreba tešiť, je pred nami ďalších 90 minút. Aj v Poľsku hráme proti silným súperom ako Legia Varšava či Lechia Gdansk, treba popracovať na efektivite. Na Dunajskú Stredu sme sa pripravili dobre, odolali sme tlaku a budeme bojovať v odvete," dodal slovenský brankár v službách poľského klubu. V Krakove sa 18. júla o 19:00 bude bojovať o miestenku v 2. predkole a konfrontáciu s gréckym Atromitosom.