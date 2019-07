TASR

Dnes o 12:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Minister Sólymos: Slovensko pri klimatickej zmene patrí k tým zodpovednejším

Envirorezort pripomína, že Slovensku sa oproti roku 1990 podarilo znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 40 percent.

Na archívnej snímke László Sólymos. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovensko aj Európska únia patria v boji proti klimatickej zmene k tým zodpovednejším. Po dvojdňovom neformálnom rokovaní európskych ministrov životného prostredia vo fínskych Helsinkách to uviedol šéf slovenského envirorezortu László Sólymos (Most-Híd). Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Sólymos tvrdí, že boj proti zmene klímy je jednou z priorít jeho rezortu. „Zmena klímy nie je iba výzvou budúcnosti, ale je realitou už dnes. Ovplyvní budúcnosť ďalších generácií, a preto je dôležité, aby sme nastavovali globálne ciele, ako napríklad Parížska dohoda," dodal. S ostatnými ministrami rokoval najmä o znižovaní dôsledkov klimatickej zmeny, podpore obehového hospodárstva a ochrane biodiverzity po roku 2020.

Envirorezort pripomína, že Slovensku sa oproti roku 1990 podarilo znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 40 percent. Každé ďalšie zníženie však bude podľa neho náročnejšie a bude vyžadovať zavádzanie nových, inovatívnych technológii. V tejto súvislosti vyzdvihuje ukončenie ťažby uhlia na hornej Nitre.

Konkrétne čísla a údaje o prechode Slovenska na nízkouhlíkovú ekonomiku má priniesť Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Podľa rezortu by mala byť hotová do konca roka. „Práve táto stratégia bude kľúčová k nastaveniu klimatickej politiky a nízkouhlíkových cieľov Slovenska," avizuje rezort.