Dominika Pacigová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Školáci dostali dažďovú záhradku a lesy hrádze. Východniari všetkým ukazujú, ako chrániť vodu

Prvé takéto hrádze vybudovali na hornej Toryse v roku 1995. Fungujú do dnešného dňa.

KOŠICE 13. júla - V Košiciach sa v priebehu tohto týždňa konala Letná univerzita vody. Účastníci kurzu si okrem vedomostí odniesli aj dobrý pocit. Podieľali sa totižto na realizácii dažďovej záhrady v areáli Základnej školy Hroncova v Košiciach a taktiež stavali niekoľko prekladaných hrádzok v miestnych mestských lesoch.

Pracovali v skupinkách

Do tejto aktivity sa zapojilo viac ako 50 ľudí. Dažďovú záhradku a prekladané hrádzky budovali nielen Slováci, ale aj Poliaci, Francúzi či Angličania. Ide totižto o aktivitu v rámci európskeho programu Erasmus+.

Podľa slov predsedu občianskeho združenia MVO Ľudia a voda Michala Kravčíka, v pondelok (8. 7.) absolvovali účastníci kurzu teoretické vzdelávanie, kde sa hovorilo o tom, prečo chrániť vodu alebo ako ozdravovať klímu. „V teréne sme začali robiť hrádze v lese a pracovali sme na vodozádržných opatreniach. Druhá skupina robila dažďovú záhradu. V stredu (10. 7.) sa skupiny vystriedali. Chceme tak vybudovať systém vodozádržných opatrení, ktoré by mali byť ukážkou toho, ako vylepšovať vodnú bilanciu v krajine. Získané poznatky by si mali zúčastnení vziať so sebou,“ povedal pre TASR Kravčík.

Dažďové záhrady majú množstvo výhod

Podľa informácií portálu Ľudia a voda, výskumy ukázali, že naše potoky, rieky a vodné nádrže sú znečistené. Je to spôsobené splachom nečistôt z dvorov, ciest či parkovísk.

Ak ich chceme udržať čisté, mali by sme realizovať dažďové záhrady, ktoré majú veľké množstvo výhod. Sú prevenciou pred povodňami, zvyšujú atraktivitu záhradnej architektúry v mestách a obciach, zlepšujú mikroklímu prostredia zvýšeným výparom i mnohé ďalšie.