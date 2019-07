TASR

Dnes o 11:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ružomberok stále chce s Levski Sofia postúpiť

Ružomberčania inkasovali prvý gól deväť minút pred koncom úvodného polčasu a druhý už v šiestej minúte druhého dejstva.

Na snímke zľava Matej Čurma (Ružomberok), Nuno Reis, Ilja Jurukov (Sofia) počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy MFK Ružomberok - Levski Sofia. Ružomberok, 11. júla 2019. — Foto: TASR

Ružomberok 12. júla (TASR) – Futbalisti MFK Ružomberok výsledkovo nezvládli úvodný duel 1. predkola Európskej ligy UEFA. Vo štvrtkovom domácom stretnutí s bulharským Levski Sofia inkasovali dva góly, pričom nestrelili ani jeden.

S výsledkom 0:2 teda nemohli byť spokojní, hoci po hernej stránke nesklamali. "Do druhého inkasovaného gólu sme hrali s Levski vyrovnanú partiu, dostávali sme hostí pod tlak, dobre sme ich napádali. Po druhom góle bolo badať kvalitu bulharského mužstva, majú technických hráčov, ktorí si s loptou rozumejú. Ťažšie sme sa dostávali do súbojov. Z tohto zápasu mám rozpačité pocity," povedal po prehratom zápase kapitán Ružomberka Ján Maslo, ktorého mrzeli dva góly v domácej sieti.

Zaradil ich do kategórie šťastných: "Už ten prvý gól bol z ich strany šťastný, pretože takto to hlavou trafiť, ani niet čo na to povedať. A druhý, z našej strany tam bolo nedorozumenie, takže pre nich to boli dva šťastné góly, o to viac nás mrzia."

Rovnaký názor mal aj kreatívny stredopoliar Ružomberka Peter Gál-Andrezly: "Inkasovali sme lacné góly. Ten prvý bol z kategórie náhodných a pri druhom k strelcovi, aj so šťastím, prešla lopta a už išiel sám na bránku. Inak bol zápas vyrovnaný, čiže škoda týchto momentov."

Ružomberčania inkasovali prvý gól deväť minút pred koncom úvodného polčasu a druhý už v šiestej minúte druhého dejstva. Tréneri pritom burcovali cez prestávku svojich zverencov, že duel môžu vyrovnať aj vyhrať, keďže na ihrisku mali Liptáci miernu hernú prevahu.

"Po polčase sme si v šatni hovorili, že musíme ešte pridať, že sa to dá zvrátiť. Boli sme totiž lepší na lopte, viac sme ich zatlačili v prvom polčase ako oni nás. Avšak po druhom inkasovanom góle ani neviem čo sa s nami stalo, jednoducho nás to zlomilo, zaskočilo. Škoda tohto okamihu. My ešte nemáme také mužstvo, aby sme sa v takejto situácii zomkli psychicky. Naopak, bolo vidno, že sme upadli na psychike a zostali zaskočení," priznal Gál-Andrezly, ktorý pred odvetou rozhodne 'zbrane neskladá'.

"Nevzdávame sa. Ideme do druhého zápasu s tým, že chceme zabrať a ešte sa pobiť o postup. Prehrávame 0:2, v Sofii to budeme mať ťažké, ale vynasnažíme sa u nich pobiť o víťazstvo. Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili my."

Podobne to v Sofii vidí aj tréner Ružomberka Ján Haspra: "Zažili sme už veľa zápasov, ktoré sa podarilo zvrátiť. Všetko sa môže stať. Navyše v Sofii sa bude hrať bez divákov, čo môže byť našou výhodou. Pôjdeme tam s cieľom rozumne to podržať na 0:0, skúsiť dať nejaký gól a prinútiť súpera, aby znervóznel."

"Ak sa nám podarí dať gól na 1:0, tak aj mužstvo ako Levski Sofia môže mať problémy. Ukázalo sa to aj v tomto zápase u nás – pokiaľ nebol výsledok rozhodnutý, tak súper mal problémy. Stále je šanca, aj keď to bude ťažké."