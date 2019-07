Bratia sa plavili po najznečistenejšej rieke sveta v kajaku z plastových fliaš. K jej vyčisteniu prinútili aj vládu

Pavol Hirka

Súrodenci z Francúzska sa už nedokázali pozerať na bezútešnú situáciu a rozhodli sa čistiť oceány.

INDONÉZIA 14. júla - Bratia Gary a Sam Bencheghibovci by mohli slúžiť ako vzory pre mládež, al aj pre dospelých. V dobe, keď je znečisťovanie oceánov čoraz väčším problémov a hľadajú sa riešenia ako zachrániť planétu, dvojica k tomu prispieva vlastným dielom. Robia to tak dobre, že dokonca zburcovali aj indonézsku vládu.

S bratmi sa rozprával portál A Plus. „Pred desiatimi rokmi sme boli na našom surferskom mieste na Bali, utekali sme po pláži a plastový odpad bol všade," vysvetľuje Gary počiatky organizácie Make a Change World, ktorú s bratom založil. „V tom bode sme sa sami seba opýtali, čo môžeme ako mladí ľudia z ostrova urobiť na riešenie tohto problému," dodáva.

Začali preto organizovať čistenia pláže, no po niekoľkých pokusoch zistili, že to nemá zmysel, keďže sa vždy rýchlo objavil nový a nový odpad. Preto sa rozhodli zmeniť stratégiu. Zo 600 plastových fliaš vybudovali dva kajaky, na ktorých sa vybrali po „najviac znečistenej rieke sveta" Citarum. Čistili ju dva týždne, urobili z toho aj videá, ktoré sa následne stali virálnymi.

Reagovala aj vláda

Na spomínané videá dokonca reagovala aj indonézska vláda. Už dva týždne po nich ministerstvo životného prostredia ohlásilo úplne čistenie rieky. „O niekoľko mesiacov neskôr Gary išiel do Jakarty a stretol sa s ministrom životného prostredia," tvrdí Sam. Po roku od úplného čistenia sa podľa výskumníkov množstvo plastového odpadu v rieke zredukovalo o 40%.

Gary a Sam sa z tejto situácie poučili a začali viac používať sociálne siete na šírenie svojich myšlienok a elaborátnych kúskov, ktorými chcú na problém odpadu upozorniť. „V čase tejto environmentálnej naliehavosti nie je žiaden nápad príliš šialený," uvádzajú bratia. Sam momentálne beží Spojenými štátmi v topánkach z recyklovaného materiálu a Gary bicykluje po Indonézii na bambusovom bicykli.

Bratov motivuje najmä to, že podľa vedcov by v roku 2050 mohlo byť v oceánoch viac plastového odpadu ako rýb. „Chcel by som, aby sme nepoužívali jednorázové plasty," hovorí Sam a dodáva: „Tieto produkty sú vyrobené na niekoľkominútové využitie a potom sa ich ľudia zbavujú tak, že množstvo z nich skončí v oceánoch."

Podľa súrodencov človek nikdy nie je príliš mladý alebo príliš starý na to, aby bol zmenou. „Videli sme eko-bojovníkov, ktorí majú 90 rokov a stále majú energiu. Myslím, že všetci sa teraz musia spojiť," vysvetľujú. Životné prostredie sa totiž nachádza v mimoriadne núdzovej situácii.