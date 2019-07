TASR

Dnes o 10:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hrad Slanec aj tento rok obnovujú, vo veži pribudne ďalšie podlažie

Novým prvkom na turistickom chodníku vedúcom z obce na hrad sú dva drevené altánky slúžiace ako oddychové miesta pre turistov.

Obnova Slaneckého hradu nad rovnomennou obcou v okrese Košice-okolie pokračuje tento rok ďalšou murárskou sezónou. Na hrade pracuje od začiatku mája cez úrad práce 12 robotníkov. Ministerstvo kultúry SR poskytlo na tohtoročný projekt dotáciu 20.000 eur. Slanec, 12. júla 2019. — Foto: TASR František Iván

Slanec 12. júla (TASR) – Práce na obnove hradu Slanec pokračujú tento rok ďalšou murárskou sezónou. Na pamiatke pracuje od začiatku mája cez úrad práce 12 robotníkov, Ministerstvo kultúry (MK) SR poskytlo na tohtoročný projekt dotáciu 20.000 eur.

„V tomto roku pokračujeme v interiéri veže Nebojsa, kde sme začali s obnovou podlahy tretieho nadzemného podlažia, do ktorého budú nainštalované schody, aby sme plynulo prepojili všetky podlažia. Čaká nás obnova vstupného schodiska a zároveň máme postavené obrovské lešenie na múre paláca, kde bude pokračovať stabilizácia krakorcov a celého múra, v ktorom sa nachádza najvzácnejší prvok – gotické okno," uviedol pre TASR starosta obce Slanec (okr. Košice-okolie) Jozef Bela.

Valcová veža, ktorú sa v roku 2013 podarilo zastrešiť, bude po dokončení podľa plánov slúžiť ako vyhliadka pre turistov. Pre verejnosť je zatiaľ stále uzavretá. Súčasťou tohtoročných prác je aj výroba a osadzovanie okenných portálov. V pôvodnom pláne bolo aj riešenie výpadkov kameniva v neprístupných výškach prostredníctvom horolezcov, ktorí by sa z veže zlanili, dotácia z ministerstva je však nižšia, ako obec žiadala a túto činnosť tak museli tento rok vynechať.

„Pokračujeme tiež v architektonicko-historickom výskume a pravdepodobne pôjdeme do archeológie v častiach, kde sa nám náhodou podarilo odkryť niektoré podzemné časti hradieb," doplnil Bela.

Novým prvkom na turistickom chodníku vedúcom z obce na hrad sú dva drevené altánky slúžiace ako oddychové miesta pre turistov. Z vládneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy ich tento rok vybudovalo občianske združenie (OZ) Zachráňme hrad Slanec.

Obnova hradu pod vedením obce a občianskeho združenia sa začala v roku 2012. Vo veži by mala byť v budúcnosti aj expozícia pre návštevníkov. Gotický hrad bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937. Neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.