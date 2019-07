Pavol Hirka

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jedno z najväčších dobrodružstiev ich životov. Slováci nakrútili krásy nedotknutej prírody Islandu

Projekt s názvom Hike the World sa tentoraz zameral na krásy severského ostrova.

Island v podaní projektu Hike the World — Foto: Hike the World

REYKJAVÍK 12. júla - Dvojica Slovákov, ktorá má projekt pod palcom, rozhodne nezaháľa. V polovici júna sa vydali na ďaleký Island, kde sa rozhodli vydať sa po stopách východných fjordov. Video, ktoré sa im z tohto dobrodružstva podarilo vytvoriť, stojí za to.

Ako vysvetľuje Martin z Hike the World, prvý deň strávili v hlavnom meste Reykjavík, aby sa následne presunuli do mestečka Borgarfjörður eystri. Na nasledujúcej trase strávil päť dní, počas ktorých spali v krásnych horských chatách, sami si varili, kúrili a spali vo vlastných spacákoch.

Krásy Islandu bez turistov

Za výhodu považuje mladík to, že počas cesty nestretli ani jedného turistu. „Namiesto toho sme videli stovky puffinov (mníšik bielobradý), soby, tulene a mnoho ďalších zvierat, ktoré u nás nenájdete. Brodili sme divoké ľadové potoky v dôsledku topiaceho sa snehu, prebárali sme sa do stále prítomnej snehovej prikrývky a zažili útoky hniezdiacich vtákov. Práve preto to bolo jedno z najväčších dobrodružstiev, aké sme zažili," rozplýva sa Martin nad krásami Islandu.

Cestovatelia si na záver požičali auto a tri dni spoznávali najznámejšie časti na ceste späť do hlavného mesta. „Videli sme zvyšok východných fjordov, druhý najväčší ľadovec v Európe - Vatnajökull, strávili čas pri ľadovcovej lagúne Jökulsárlón a videli najkrajšie vodopády Islandu - Skógafoss, Seljalandfoss, Gulfoss, Svartifoss a mnoho ďalších," uviedol Martin.