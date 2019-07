Pavol Hirka

K slovenským divákom sa chystá poriadne východniarsky film.

Hlavná hrdinka filmu Loli paradička — Foto: loliparadicka.sk

KOŠICE 12. júla - Takmer tri desaťročia po tom, ako vyšla kultová tragikomédia Pásla kone na betóne, si Slováci budú môcť pozrieť ďalšiu novinku z rázovitého východoslovenského prostredia, ktorá je plná šarištiny. Rodinné režisérske duo Viťo a Richard Staviarsky pripravilo smutno-smiešnu romantickú komédiu Loli paradička.

Film rozpráva príbeh o netradičnej láske, ktorej osud kladie pod nohy rôzne polená. Všetko sa to začína na jarmoku, kde hladná Rómka Veronka ukradne predavačovi cukroviniek Milanovi dva turecké medy. Ten sa nad ňou zľutuje a kúpi jej obed, za čo sa mu dievčina ponúkne za predavačku do stánku. Dvojica spolu strávi noc, zaľúbi sa do seba a začne plánovať spoločný život.

Podľa tvorcov to vraj nebude také jednoduché. „Veronke pritom neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť? Podarí sa Milanovi a Veronke obhájiť svoju lásku?" uvádza oficiálna stránka filmu.

V hlavných úlohách sa predstavila študentka košického konzervatória Kamilka Mitrášová a herec divadla Alexandra Duchnoviča v PrešoveMichal Iľkanin. Loli paradička (Červená paradajka) príde do slovenských kín 18. júla.