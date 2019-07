TASR

Dnes o 08:11 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Trnava prehrala na pôde Radniku Bijeljina

Na snímke vľavo hráč Trnavy Rafael Tavares a hráč Radniku Ivan Šubert v 1. predkole Európskej ligy medzi FK Radnik Bijeljina a FC Spartak Trnava v Banja Luke vo štvrtok 11. júla 2019. — Foto: TASR

Banja Luka 11. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo štvrtkovom úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 na pôde FK Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny 0:2. Odveta je o týždeň 18. júla na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Skóre súboja otvoril v 34. minúte utešenou strelou spoza šestnástky domáci Nedim Mekič. Na začiatku druhého polčasu zvýšil na 2:0 kapitán Velibor Djurič a Radnik si tak do odvety privezie solídny náskok.

V prvom polčase sa hral taktický a vyrovnaný futbal. Ako prví sa dostali do šance domáci, v 5. minúte ale ostrú strelu Zukiča z uhla výborne vyrazil Rusov. Trnava mala opticky viac držania lopty, ale nedokázala sa dostať do čistej príležitosti.

V 15. minúte sa spoza šestnástky oprel do lopty Halilovič, ale domáci brankár jeho tvrdú strelu, ktorá smerovala do stredu brány, vyrazil. O chvíľu sa dostal do zakončenia aj Tešija, ale domáci obrancovia jeho strelu zblokovali na roh.

Skóre otvoril po polhodine hry domáci Mekič. V 34. minúte si pekne prebral prihrávku, lopta mu ideálne sadla a utešeným "padajúcim listom" nedal Rusovovi žiadnu šancu. "Andeli" sa snažili niečo vymyslieť, ale dobre brániacich domácich sa im nedarilo zatlačiť.

Hostia si nepostrážili úvod druhého polčasu a doplatili na to, keď na 2:0 zvýšil v 48. minúte domáci kapitán Djurič. Nekrytý sa dostal do šestnástky, ideálne si prebral loptu a krížnou strelou k pravej žrdi prekonal brankára Trnavy. Portugalský kouč Trnavy Chéu zareagoval nasadením dvojice ofenzívnych hráčov Oršula - Sobczyk.

Trnava sa usadila na polovici domácich, snažila sa kombináciou niečo vymyslieť, no Radnik odolával. Sústredil sa na brejkové situácie. To sa mu mohlo vyplatiť v 76. minúte, keď sa do nebezpečného zakončenia dostal opäť Djurič, Rusov mu ale výborne zmenšil uhol a dobrým zákrokom zachránil spoluhráčov od katastrofy.

Slovenský účastník minulosezónnej skupinovej fázy Európskej ligy po výraznej obmene kádra nenašiel ešte poriadnu hernú tvár a v odvete bude doháňať dvojgólové manko.

Ricadro Chéu, tréner Trnavy: "Myslím si, že sme zápas prehrali preto, lebo súper bol agresívnejší ako my. Z troch šancí dal dva góly, inak nebol lepší ako my. Lepší bol v jedinom detaile a to v tom, že vyhrával osobné súboje. Chcel viac. Nehrali sme s takým nasadením, ako by si takýto zápas zaslúžil. Naši hráči ale rastú. Ešte nie je koniec, v odvete urobíme všetko preto, aby sme tento nepriaznivý stav otočili."

Dobrivoj Rusov, brankár Trnavy: "Ťažko sa to hodnotí, bol to zápas viacerých pasáží. Na začiatku sme vyzerali dobre, dobre sme kombinovali, nepúšťali sme ich do šancí a mali sme loptu v držaní. Opticky sme boli lepší, ale potom to upadlo."

"Strácali sme ľahké lopty. Potom prišiel gól, dobre to trafil. Druhý polčas Radnik bránil a hral na brejky. Trochu nám chýbala kvalita vpredu. Toto sme neboli úplne my a verím, že ich v druhom zápase sfúkneme, a že pocítia, že stále chceme postúpiť."

Kristián Mihálek, útočník Trnavy: "Zo začiatku som mal menší stres, ale potom som sa dostal do hry. Doma sa budeme snažiť viac agresívnejšie, budeme viac útočiť a budeme sa snažiť vyhrať. Ak budeme koncentrovanejší, verím, že sa to podarí."