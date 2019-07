TASR

EURÓPSKA LIGA: Ružomberok prehral v prvom dueli s Levski Sofia

Ružomberčania začali aktívne, častejšie sa dostávali do šestnástky a snažili sa o koncovku.

Na snímke sprava Alexander Mojžiš (Ružomberok) a Martin Rainov (Sofia) počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy MFK Ružomberok - Levski Sofia. Ružomberok, 11. júla 2019. — Foto: TASR

Ružomberok 11. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali vo štvrtkovom úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 doma s bulharským Levski Sofia 0:2. Odveta je o týždeň 18. júla v Sofii.

Ružomberčania začali aktívne, častejšie sa dostávali do šestnástky a snažili sa o koncovku. V trinástej minúte hlavičkoval tiesnený Gerec nepresne, no o minútu neskôr už tribúny burácali, aj keď predčasne. Gál-Anderzly poslal z ľavej strany loptu na Kostadinova pred prázdnu bránku, avšak ten skóroval z milimetrového ofsajdu.

Po polhodine to skúšal Kostadinov pre zmenu z diaľky, ale mieril iba do stredu troch žrdí, kde stál Mijatovič. Levski udrel nečakane. Skóroval v 36. minúte hneď z prvej nebezpečnejšej útočnej akcie a strely na bránku.

Center Milanova putoval na Marianiho, ktorý prehlavičkoval gólmana Krajčíríka. Hostí to nabudilo a v poslednej minúte polčasu mohli pridať aj druhý gól. Po prieniku Brazílčana Paulinha zakončoval z hranice šestnástky tesne vedľa Thiam.

Po prestávke domáci začali znovu aktívne, ale po odvrátenom priamom kope zo strany hostí a tečovanej lopte v strede ihriska sa dostal do úniku Paulinho a v 51. minúte ho aj s prehľadom zužitkoval – 0:2.

V ďalších minútach bulharský celok viac – menej kontroloval priebeh stretnutia a mohol pridať tretí gól. Na kopačke ho mal v 81. minúte po rýchlom protiútoku Mariani, no nohami skvele zasiahol Krajčírik. Ružomberok pohrozil až v závere striedajúcimi hráčmi. Novotný poslal loptu v šestnástke na Hašeka, ktorý mieril tesne vedľa bránky.

Ján Haspra, tréner Ružomberka: „Ružomberský divák videl na úvod sezóny pekný zápas v peknej kulise. Súper vyhral zaslúžene. My sme mali výborný vstup do zápasu, chlapci mali územnú prevahu do prvého inkasovaného gólu, ktorý nás veľmi zaskočil."

„Napriek tomu sme cez polčas hecovali hráčov, chceli sme rozumnou taktikou duel vyrovnať, prípadne aj zvíťaziť. Stala sa však nepríjemnosť, skoro sme inkasovali druhý gól a ten znamenal pre nás K.O. Nezvládli sme to, súper nás už do ničoho nepúšťal, bol lepší. Až v samom závere sme trochu ožili, mali sme šancu, no za stavu 0:2 už bolo o osude stretnutia prakticky rozhodnuté.“

Petar Hubčev, tréner Levski Sofia: „Hralo sa na ťažkom teréne, bol to bojovný zápas, náročný po fyzickej stránke, ale zvládli sme ho. Podstatné bolo, že sme dali dva góly, vďaka nim máme pred odvetou miernu výhodu. Rozhodol charakter môjho mužstva na ihrisku, v Sofii pôjdeme za postupom.“

Ivan Krajčírik, brankár Ružomberka: „Snažil som sa pomôcť chalanom ako sa len dalo, no škoda, že nám to výsledkovo nevyšlo. Inkasované góly patria do kategórie náhodných, mrzia nás, mohli sme strelcov ubrániť. Ja som pri prvom góle nečakal takú hlavičku od bulharského hráča. Dnes rozhodlo aj to, že sme boli neskoro pri hráčoch, veľa lôpt sme stratili v strede poľa a vyhrali sme málo súbojov.“