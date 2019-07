TASR

Slovenky vstúpili do šampionátu prehrou s Francúzskom

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Györ 11. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky do 19 rokov vstúpili do bojov na ME v Györi prehrou. V dueli základnej A-skupiny podľahli rovesníčkam z Francúzska 21:28. Zverenkyne trénerky Zdeny Rajnohovej nastúpia ešte zajtra proti Rusku a v nedeľu proti Slovinsku.