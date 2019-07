TASR

Dnes o 07:54 Ukrajinský parlament schválil nový zákon o voľbách

Nový volebný zákon je kombináciou piatich existujúcich zákonov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Kyjev 11. júla (TASR) - Ukrajinský parlament schválil vo štvrtok nový zákon o voľbách. Za návrh hlasovalo 230 poslancov 450-členného parlamentu, informovala agentúra UNIAN.

Nový volebný zákon je kombináciou piatich existujúcich zákonov, a to o parlamentných voľbách, o prezidentských voľbách, o miestnych voľbách, o ústrednej volebnej komisii a o jednotnom štátnom registri voličov.

Prechodné a záverečné ustanovenia stanovujú, že zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2023, to znamená, že bude platný v nasledujúcich prezidentských a parlamentných voľbách.

V predčasných parlamentných voľbách naplánovaných na 21. júla 2019 sa budú poslanci voliť podľa starého systému.

Nové volebné pravidlá ustanovujú pomerný volebný systém pre voľby poslancov parlamentu s jedným celoštátnym volebným zoznamom, ktorý tvoria politické strany. Do parlamentu sa dostanú strany, ktoré prekročia päťpercentnú hranicu.

Do parlamentu môže kandidovať osoba, ktorá má najmenej 21 rokov a žila na území Ukrajiny počas posledných piatich rokov pred dňom volieb.

Zákon predpokladá vytvorenie celoštátneho volebného obvodu pokrývajúceho celé územie Ukrajiny, ktorá sa momentálne skladá z 27 volebných obvodov - väčšinou zhodujúcich sa s hranicami existujúcich oblastí. Avšak Kyjevská oblasť aj Dnipropetrovská oblasť sú rozdelené do dvoch volebných obvodov, a to z dôvodu veľkého počtu voličov. Volebný obvod Krymskej autonómnej republiky sa spojil s volebným obvodom Chersonskej oblasti do jedného volebného obvodu.