Veronika s rodinkou žila rok a pol vo svete a nezaplatila za to ani cent. Nový cestovateľský hit môžete skúsiť aj vy

Foto: Aj o túto mačku sa starala Veronika s rodinou. Archív: VU

„Zvyčajne sme museli pravidelne chodiť so psom na prechádzky, upratovať po mačke a samozrejme, kŕmiť zvieratá. Polievali sme kvety, vyberali poštovú schránku. Starali sme sa o dom a žili v ňom tak, ako ich majitelia. Vždy bolo naším cieľom to, aby sa majitelia vrátili minimálne do rovnako čistého domu, z ktorého odchádzali,“ vysvetľuje.