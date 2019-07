TASR

Dnes o 15:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní O 42. ročník Malého štrbského maratónu je rekordný záujem

Uskutoční sa v nedeľu 14. júla v Štrbe.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Štrba 11. júla (TASR) – Na 42. ročník Malého štrbského maratónu (MŠM) je prihlásený rekordný počet vyše 800 pretekárov z desiatich krajín sveta. Uskutoční sa v nedeľu 14. júla v Štrbe.

Na 31 km trať vybehnú i štyria kenskí vytrvalci z klubu run2gether. Z nich víťaz v roku 2016 Geoffrey Githuku Chege časom 1:40:23 h. zaostáva o 17 sekúnd v historických tabuľkách MŠM za Ukrajincom Orestom Babjakom (1:40:06 h., 1999). Chege triumfoval aj vlani časom 1:41:07 h. Prihlásení sú ďalší Keňania Peter Chege Wangari s osobným maratónskym časom 2:13:48 z Viedne 2016 a Simon Kamau Njeri 2:15:18 (Turín 2016).

„Najrýchlejší Slovák v ostatných rokov a minuloročný majster Slovenska v maratóne Tibor Sahajda s osobákom 2:15:58 odbehol MŠM štyrikrát. Najlepší čas dosiahol 1:47:32, ale na zápis medzi víťazov stále čaká. Pre Sahajdu je naše podujatie prípravou na majstrovstva sveta v atletike v katarskej Dohe, kde bude Slovensko reprezentovať v maratóne," informoval Matúš Jančík z organizačného výboru MŠM.

Medzi ženami je favoritka Tünde Szabó z Maďarska, ktorá v Štrbe pobeží štvrtý raz a časom 2:00:36 h spred dvoch rokov je v historických tabuľkách na štvrtom mieste. Zdatnou súperkou jej môže byť Keňanka Jane Wanja Nganga. No traťový rekord žien 1:54:22 h. Češky Aleny Peterkovej z roku 2000 zrejme vydrží.

Na 31 km trať so štartom o 9:30 h. zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť je prihlásených rekordný počet 213 vytrvalcov. Aj o 10 km okruh zo Štrby cez Šuňavu do Štrby je tiež rekordný záujem 370 bežcov a 53 nordic walkerov. Na uvedené súťaže dospelých pretekárov už nie je možné sa prihlásiť z dôvodu naplnenia účastníckeho limitu. Túto šancu ešte majú detské kategórie i nová dorastenecká na tri km v uliciach Štrby.