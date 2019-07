TASR

Dnes o 14:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Medzinárodný festival The Legits Blast oslavuje desiate narodeniny

Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Banskej Bystrici je aj medzinárodný festival The Legits Blast.

The Legits Blast — Foto: The Legits Blast/Little Shao

Banská Bystrica 11. júla (OTS) - Ten už 10 rokov púta pozornosť tanečníkov, ale i návštevníkov z takmer 80 krajín sveta, čím sa radí k podujatiam s najväčším medzinárodným zásahom. Každoročne ho navštevuje absolútna špička hudobno-tanečnej Hip Hopovej scény, ktorá sa opäť stretne v súťažných tanečných battloch, ale aj na koncertnom stage-i. Navyše, tento rok festival slávi svoje 10. narodeniny a jeho oslava bude naozaj veľkolepá. Množstvo zážitkov a nezabudnuteľných emócií sa už v posledný júlový víkend stretne na kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici.

Okrem desiatych narodenín Hip Hopového sviatku oslávia bboys a bgirls z celého sveta aj povýšenie breakingu na olympijskú disciplínu. „Medzinárodný olympijský výbor len pred pár dňami posunul breaking do užšieho výberu športov, ktoré budú súčasťou letných olympijských hier v Paríži v roku 2024. Aj to nás motivuje a ženie vpred v organizácii podobných podujatí na Slovensku,“ hovorí Martin Gilian, organizátor festivalu. Aj vďaka tejto správe bude mať tohtoročný The Legits Blast úplne iný náboj.

The Legits Blast (Foto: The Legits Blast/Slavo Samuelčík)

O nezabudnuteľnú atmosféru sa už 27. júla opäť postarajú stovky tanečníkov, ktorí sa stretnú v preliminačných tanečných súbojoch v štyroch kategóriách. „V rámci projektu Outbreak Europe si svoje sily zmerajú ženy, deti, muži a dvojice. Radi by sme však pripomenuli aj možnosť prihlásiť sa do Streetdance battlu, ktorý sa v rámci festivalu uskutoční už druhýkrát. Do programu sme opäť zaradili aj projekt Youth is the Future - Mladí sú budúcnosť, ktorý je určený najmä deťom a mládeži. Ten sa aj tento rok uskutoční v centrálnom priestore bystrického nákupného centra, Europa Shopping Center,“ informuje o programe spoluorganizátor Miroslav Križan.

The Legits Blast (Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc)

Na kúpalisku Aqualand, ktoré bude hlavným dejiskom festivalu, sa návštevníci môžu tešiť aj na graffiti stenu, oddychovú zónu a ďalšie atrakcie, ktoré ponúka areál kúpaliska. „Po minulom ročníku sme sa utvrdili v tom, že našim návštevníkom vyhovuje lokalita, ktorá festivalu dodá pravú letnú atmosféru. Takým miestom je aj bystrický Aqualand. Ten v súčasnosti disponuje zábavnými atrakciami, toboganmi, ale hlavne bazénmi, ktoré počas vysokých teplôt ocenila väčšina minuloročných návštevníkov festivalu,“ dodáva Križan.

The Legits Blast 2018 (Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc)

Vyvrcholením festivalu budú večerné koncerty s medzinárodným obsadením. Na Orange stage-i potešia všetkých milovníkov Hip Hopu vystúpenia amerických rapových legiend ako Masta Ace či Pharoahe Monch, ktorí na Slovensku vystúpia po prvýkrát.

Festivalovú atmosféru ti najlepšie navodí tento teaser:

Lístky a viac informácií o programe podujatia nájdete na webe: www.tlb.sk