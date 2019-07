TASR

V Gwandžu štartujú 18. MS v plávaní, najväčším želiezkom SR je Nagy

Slovensko bude mať v Kórejskej republike zastúpenie nielen v bazénovom a synchronizovanom plávaní, ale aj v diaľkovom.

Na archívnej snímke Richard Nagy. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Gwandžu 11. júla (TASR) - Za účasti viac ako 2600 športovcov odštartujú v piatok v Gwandžu 18. MS FINA v plaveckých športoch. Slovensko bude mať v Kórejskej republike zastúpenie nielen v bazénovom a synchronizovanom plávaní, ale aj v diaľkovom. V Yeosu Expo Ocean parku sa predstavia Tomáš Peciar s Karolínou Dubčákovou Balážikovou.

„Obaja sú vekom ešte juniori a do Gwandžu idú predovšetkým zbierať cenné skúsenosti. Tomáš bude štartovať na 5 a 10 km trati. Karolína si vyskúša aj dvadsaťpäťku. Pod vedením trénera Rostislava Viteka absolvovala intenzívnu prípravu a verí si, že zvládne aj najdlhšiu trať," povedal pre TASR športový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie Miroslav Nowak.

Už v úvodný deň šampionátu zasiahnu do bojov slovenské akvabely. Účastníčka OH 2016 v Riu de Janeiro Nada Daabousová absolvuje technickú sólovú zostavu a spoločne s Dianou Miškechovou aj technickú párovú zostavu. Slovensko obsadí aj tímové i kombinované zostavy. Gro družstva tvoria dievčatá, ktoré vlani úspešne reprezentovali na podujatí Svetovej série FINA v Šamoríne.

Najväčšiu pozornosť budú pútať súťaže bazénových plavcov, Slovenským želiezkom bude Richard Nagy, o zlepšenie osobných rekordov sa budú usilovať aj Tomáš Klobučník, Vladimír Štefánik a Karolína Hájková. „Rišo s Tomášom sa na vrchol sezóny pripravovali v tureckom Beleku. Rišo je prihlásený na štyri disciplíny, najväčšie šance dosiahnuť dobrý výsledok má na 400 m pol.pr., ktorá sa pláva priamo na finále. Osem najrýchlejších z rozplavieb bude v ten istý deň bojovať o medaily. Určite bude štartovať aj na 400 m v.sp. Ďalšie dve disciplíny 800 m v.sp. a 200 m motýlik sú na programe v jeden deň a až na technickej porade sa rozhodneme, či prípadne jednu z nich vynechá," dodal Nowak.

Klobučník sa bude konfrontovať so svetovou špičkou na všetkých prsiarskych tratiach, Hájková na všetkých znakárskych. „Vlado Štefánik by mal absolvovať krauliarsky a motýľkarsky šprint i 100 m v.sp. Väčšiu časť roka strávil v USA, kde nemal možnosť trénovať v 50 m bazéne, no na majstrovstvách Slovenska sa prezentoval v dobrom svetle," poznamenal Nowak. K najväčším hviezdam šampionátu by mali patriť Američanka Katie Ledecká, Švédka Sarah Sjöströmová a Maďarka Katinka Hosszúová. medzi mužmi Američan Caeleb Dressel či Číňan Sun Jang.