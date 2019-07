TASR

LIGA MAJSTROV: Greifa hneval záver s Nikšičom: Takto sa to nedohráva

Belasí mali stredajší duel proti Sutjeske Nikšič pod kontrolou, ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa o týždeň z pokojnej odvety môže stať postupová dráma.

Na snímke brankár Slovana Dominik Greif reaguje po inkasovaní vyrovnávajúceho gólu počas prvého zápasu 1. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič 10. júla 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. júla (TASR) - Inkasovaný gól v závere prvého stretnutia 1. predkola futbalovej Ligy majstrov 2019/10 mrzel najviac brankára Slovana Bratislava Dominika Greifa. "Belasí" mali stredajší duel proti Sutjeske Nikšič pod kontrolou, ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa o týždeň z pokojnej odvety môže stať postupová dráma.

Slovan išiel do vedenia v 82. minúte po góle Andraža Šporara, no pokoj na kopačkách zverencov trénera Martina Ševelu mohol prísť oveľa skôr. To by však museli premeniť tutovky Moha, či Ljubičič. „Keby sme dali hneď v úvode prvý gól, mohlo sa to skončiť 3:0. Musíme tam o týždeň vyhrať, to je jasné. Ja som stopercentne presvedčený o tom, že sa nám to podarí," povedal po zápase Šporar.

Súper z Čiernej Hory Slovanu veľa vrások nenarobil, vytvoril si ojedinelé šance a väčšinu zápasu sa len bránil. V posledných sekundách si však loptu pripravil Damir Kojaševič a ďalekonosnou strelou zariadil pre Nikšič cennú remízu 1:1. „Treba vyzdvihnúť ich hráča, trafil to fantasticky. My sme však mali veľa šancí, takže súper nám problém nerobil. Vedeli sme, že k nám prídu brániť. Ale ako som povedal, ideme si tam pre postup, nevidím žiadny problém," dodal Šporar.

Smutný bol po zápase najmä Greif. Ten nebol spokojný s tým, akým spôsobom "belasí" dohrali. „Nemali sme dostať gól v poslednej sekunde. Trafil to pekne, mal dostatok času na prípravu. Videl som, že lopta pláva, keď som počul, že trafila žrď, myslel som si, že ide von. Bohužiaľ, išla dnu. Ale takto sa závery zápasov v Lige majstrov nedohrávajú. Mali sme si to vzadu prihrať niekoľkokrát a nie riešiť to takto. Stále vymýšľame a sami sme si to pokazili. Máme čo naprávať."

Greif priznal, že nemal veľa práce a preto sa mu nechytalo jednoducho, no v odvete musia jeho spoluhráči pridať. „Je alarmujúce, že hostia mali šance napriek tomu, že sme mali zápas pod kontrolou. V odvete sa musíme zlepšiť, pretože takto cieľ nesplníme."

"Belasí" musia o týždeň zlepšiť najmä efektivitu, pretože šance, ktoré mali, musia skončiť v sieti. „Na každom poste máme takú individuálnu kvalitu, že také šance musíme premieňať. Ak ich nebudeme premieňať, potom nemáme v Európe čo robiť. Pri ich realizácii nám chýbalo trochu viac pokoja a zručnosti," doplnil Greif.

Hráči Slovana majú postup stále vo svojich rukách, ale na štadióne Gradski musia streliť gól. „Im stačí uhrať 0:0, takže pre nás to nebude ľahké. Navyše nás čaká úplne iný štadión, ako u nás. Ja som veľmi nahnevaný. Celý rok na toto čakáme. Nerozumiem, prečo nemôžeme dohrať zápas v pokoji. Oni nás už vôbec nenapádali. Namiesto toho, aby sme hovorili o tom, že sme vyhrali, tak teraz tam pôjdeme pod tlakom bojovať o postup," uzavrel Greif.