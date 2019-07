TASR

Dnes o 09:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rómovia majú vlastné dialekty, vo východoslovenskom vyšla Nová zmluva

Rómovia na Slovensku používajú viacero rómskych dialektov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Sabinov 11. júla (TASR) - Podľa odborníka má každý svoje regionálne odchýlky. Reaguje na to aj dvojjazyčné rómsko-slovenské vydanie Novej zmluvy, ktoré koncom júna uviedli do života v Sabinove.

Ako uviedol vysokoškolský učiteľ rómskeho jazyka Katedry rómskej kultúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Stanislav Cina, v súvislosti s rómčinou sa na Slovensku hovorí o východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom variante slovenskej rómčiny, z ktorých každý má svoje regionálne odchýlky.

„Používanie variantov je veľmi produktívne. Ide o veľmi podobné fonetické znenie jedného pomenovania v rôznych dialektoch. Napríklad na východe hovoríme ja som - me som, na Gemeri už me sjom, na strednom Slovensku me sľom a na západnom Slovensku me sťom. Znie to podobne, aj keď sa inak píše," priblížil.

Dvojjazyčný Nový Zákon je zámerne písaný vo východoslovenskom variante. „Volili sme ho, lebo sme zistili, že je to potreba. Ľudia sa obracajú k Bohu, preto sme volili jazyk im najbližší," vysvetlil jeden z prekladateľov do rómčiny Marek Olah, starší zboru a vedúci mládeže Apoštolskej cirkvi v Sabinove. Keď počas rokov 2007 až 2014 pracoval Olah spolu s tímom na preklade prvého jednojazyčného rómskeho prekladu Biblie, výber jazyka bola ľahká voľba.

Nie už tvorba slov či výrazov, ktoré v rómčine nejestvujú. Tím ich preto vyjadril opisom. More sa preložilo ako veľká nádrž, slovo pohŕdať ako pozerať na niekoho dole. K voľbe dialektu Olah dodal, že prekladu rozumejú nielen v Čechách. Rómovia v Poľsku si s ním podľa neho dokonca pomáhajú pri svojom preklade. „Ani sme si nemysleli, že to bude mať taký veľký dosah," povedal o úspechu diela.

Ako k rozmanitosti a odlišnosti rómskych dialektov používaných na Slovensku uviedol Cina, levočskí Rómovia nepoznajú slovo včera. „Na označenie včerajška hovoria tajsa. Lenže tajsa znamená zajtra. Ako teda pomenujú včera? Použijú čas, teda tajsa somas, čo v doslovnom preklade znamená zajtra som bol. Ale oni to chápu ako "včera som bol"."