EL: Ružomberok doma proti Levski v bránke s 19-ročným Krajčírikom

Devätnásťročný brankár dostane príležitosť pri zranení Matúša Macíka.

Na snímke sprava tréner MFK Ružomberok Ján Haspra ml. a kapitán Ján Maslo počas tlačovej konferencie pred prvým zápasom 1. predkola Európskej ligy MFK Ružomberok - Levski Sofia v Ružomberku 10. júla 2019. — Foto: TASR/Dušan Hein

Ružomberok 11. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok nastúpia v domácom úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej ligy s Levski Sofia (štvrtok 11. júla, 18.30 h) v bránke s Ivanom Krajčírikom. Devätnásťročný brankár dostane príležitosť pri zranení Matúša Macíka.

Tréner Liptákov Ján Haspra neprezradil na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii ďalšie mená zo základnej zostavy. "Pre toho, kto sleduje dianie v našom klube, nebude zostava žiadnym prekvapením," zdôraznil Haspra, ktorému budú chýbať aj Filip Twardzik a Matej Kochan, ináč je mužstvo zdravotne v poriadku.

Haspra priznal, že ho čaká najväčší zápas v trénerskej kariére: "Pocity sú také normálne, nepociťujem dáku zvláštnu nervozitu. Trénujem už dosť dlho. Bude to len ďalší zápas, no samozrejme iný ako predchádzajúce. Pôjde o vrchol mojej kariéry, keď si predstavím, že som pred mesiacom viedol mužstvo v III. lige v stretnutí v Poltári. A teraz to bude Levski Sofia. Je to sakramentský rozdiel, zároveň nová skúsenosť. Hodili ma do vody a tak musím plávať."

Levski patrilo v minulom ročníku najvyššej bulharskej súťaže tretie miesto. "Je to skúsené, konsolidované a kvalitné mužstvo s dobrou defenzívou. Jeho hráči nestrácajú loptu, sú aj dostatočne kreatívni. Dlho hrajú spolu, poznajú sa. Veľká osobnosť je pravý obranca Milanov, tiež sa opierajú o výborných stopérov. Lenže ani naši hráči nie sú o nič horší než súper," dodal Haspra.

Po Dominikovi Kružliakovi, ktorý prestúpil do Dunajskej Stredy, sa šéfom ružomberskej kabíny stal Ján Maslo: "Príprava bola krátka, ale stihli sme toho dosť. Odohrali sme kvalitné stretnutia a myslím si, že sme dobre nahotovaní. Z možných súperov nám žreb prisúdil jedného z najsilnejších. Je to dobre organizovaný tím aj s viacerými individualitami. Pred nami je veľká výzva a ideme sa pobiť o postup."

Hostia prispôsobia taktiku hernému prejavu fortunaligistu. "Ružomberok vnímam ako veľmi dobrý tím, ktorý je organizovaný a na ihrisku disciplinovaný. Ako budeme hrať, či na jedného útočníka, alebo zvolíme iný variant, všetko závisí od súpera. V príprave sme skúšali rôzne alternatívy, zareagujeme podľa Ružomberka. Súper má viac nebezpečných hráčov, ale nebudeme hovoriť konkrétne mená. Na Slovensku som s mojím tímom po prvý raz. Nejaký zvláštny tlak necítime, samozrejme, chceme uspieť," uviedol kouč Sofie Petar Hubčev.