Futbal-EL: Šatka bude proti Cracovii kapitánom DAC: Veľká česť

Šatka absolvuje posledný zápas v MOL Aréne, v ktorom si navlečie kapitánu pásku.

Dunajská Streda 10. júla (TASR) - FC DAC 1904 Dunajská Streda zabojuje v úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej ligy (štvrtok 11. júla, 20.30 h) proti Cracovii Krakov už bez niektorých kľúčových futbalistov. Káder fortunaligového vicemajstra v lete opustili Tomáš Huk, Souleymane Kone či Christián Herc, na Ľubomíra Šatku čaká rozlúčkový domáci zápas pred prestupom do Lechu Poznaň.

Tréner DAC Peter Hyballa mal už na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii jasno, koho pošle na trávnik od výkopu: "Aj hráči vedia, kto nastúpi. Už sme hrali v zložení, v akom začneme vo štvrtok. V základe nebudú prekvapenia, maximálne na lavičke. Odchody Huka, Koneho či Herca sú pre nás veľká strata, ale mám dobrý pocit z nových hráčov."

Tento týždeň pribudol do kádra venezuelský útočník Eric Ramirez. "Absolvoval aj tréningy, mám z neho dobrý dojem. Momentálne je fit na 80 percent. Sme nažhavení na zápas. Príprava trvala 3,5 týždňa, ale nebolo to ťažké obdobie, lebo reprezentanti hrali a všetci sa vrátili v dobrom stave. Obmena kádra nebola extrémne veľká, prišlo štyri, päť nových hráčov. Väčšina základnej jedenástky je s nami už viac ako rok, hráči poznajú našu filozofiu. Pred súperom máme rešpekt, robili sme hlbokú analýzu, videli sme ich naživo aj cez video, zverencom sme odovzdali mnoho informácií. Máme rešpekt pred poľskou ligou, šance pred dvojzápasom sú 50 na 50," pokračoval Hyballa.

Cracovia sa podľa nemeckého trénera prezentuje odlišným štýlom než Dunajská Streda: "Hrá organizovane, má vysokých, silných hráčov, trocha ako basketbalový tím. Vo futbale je to veľmi dôležité, využívajú to pri štandardných situáciách. Súper je skúsenejší, máme možno najmladší káder v Európskej lige. Je to možno výhoda, ale aj skúsenosti môžu byť výhodou pre súpera. Štvrtkový zápas je pre fanúšikov veľmi dôležitý. Všetci v klube sa snažíme, aby sme uspeli. Chceme dokázať, že vieme zdolať aj silného súpera z poľskej ligy."

Šatka absolvuje posledný zápas v MOL Aréne, v ktorom si navlečie kapitánu pásku. "Je to pre mňa veľká česť, lebo máme v mužstve viacero lídrov. Ani potom nebude problém, kapitánsku pásku preberie Zsolt Kalmár. Celé mužstvo sa cíti pripravené na zápas. Mali sme kratšiu prípravu, niektorí hráči sa vrátili neskôr pre reprezentačné povinnosti, ale všetci sa dobre poznáme a vieme, čo chceme hrať. Noví hráči nemali problémy zapadnúť, ukázali svoju kvalitu. Bude to pre mňa špecifický zápas, máme pred sebou jeden cieľ. Keď som sa dozvedel, že to budú moje posledné zápasy, chcel som do toho dať všetko. Chcel som pomôcť novým hráčom, aby sa adaptovali v mužstve."

Hostia skončili v minulej sezóne na štvrtom mieste poľskej ligy, vďaka čomu môžu účinkovať v EL. "Sme veľmi šťastní, že tu môžeme byť, po dvoch rokoch tvrdej práce môžeme byť opäť v Európe. Náš súper má mladé a agresívne mužstvo. Analyzovali sme jeho hru, vieme, akým štýlom hrá. Je to najsilnejšia dvojica v prvom predkole. Musíme byť pripravení aj na domácich fanúšikov a od prvej minúty ísť za naším cieľom. Sledoval som trénera Hyballu už v Nemecku, jeho mužstvá hrajú agresívne," povedal tréner Krakovčanov Michal Probierz, ktorý na margo svojich slovenských zverencov uviedol, že Michal Peškovič a Milan Dimun sú nachystaní nastúpiť. Situácia Michala Sipľaka je neistá, jeho stav posúdia pred zápasom. Jaroslav Mihalík ani Tomáš Vestenický nepricestovali, do 19. júla dostali voľno.

"Prišli sme ukázať náš herný štýl. Vo štvrtok urobíme maximum, aby sme vyhrali. To je náš cieľ. Samozrejme, rešpektujeme súpera, vieme, že má mladé mužstvo, ktoré sa chce ukázať. Náš tím je skúsenejší, veríme, že to ukážeme," dodal hosťujúci kapitán Janusz Gol.