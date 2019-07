TASR

WIMBLEDON: Federer postúpil do 13. semifinále, zaznamenal 100. výhru

Nadal si v pozícii nasadenej trojky poradil s Američanom Samom Querreym 7:5, 6:2, 6:2.

Na snímke švajčiarsky tenista Roger Federer. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 10. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer a Španiel Rafael Nadal sa v piatok stretnú v druhom semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Federer zdolal vo štvrťfinále ako nasadená dvojka Japonca Keia Nišikoriho 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 a zaznamenal jubilejné 100. víťazstvo na tráve All England Clubu. Nadal si v pozícii nasadenej trojky poradil s Američanom Samom Querreym 7:5, 6:2, 6:2. S Federerom, dlhoročným veľkým rivalom, má priaznivú vzájomnú bilanciu 24:15, Španiel uspel aj v júni v semifinále Roland Garros v Paríži.

Nadalovi vyšiel úvod zápasu s Querreym a po rýchlom brejku odskočil súperovi na 3:1. Španiel výborne returnoval, mal navrch v dlhých výmenách od základnej čiary. Američan v ďalších minútach zabojoval, odvrátil dva setbaly a vyrovnal na 5:5. V jedenástom geme však opäť prišiel o servis a Nadal už dotiahol set do úspešného konca. V ďalších dvoch dejstvách už dvanásťnásobný šampión Roland Garros na dvorci dominoval a potvrdil, že na tohtoročnom Wimbledone má výbornú fazónu.

"Bol to ťažký zápas a veľmi ma teší, že som ho zvládol v troch setoch. V prvom som dokázal vykľučkovať z viacerých nebezpečných situácii. Ďalšie dve dejstvá už boli v mojej réžii. Som veľmi rád, že španielsky tenis bude mať prvýkrát v histórii v semifinále mužskej wimbledonskej dvojhry dvojnásobné zastúpenie. Blahoželám Robertovi Bautistovi Agutovi. Veľa si toho musel prežiť, no dokázal, že je veľmi silný. Už sa teším na ďalšie semifinále s Rogerom, určite to bude skvelý zápas," povedal po postupe do svojho siedmeho wimbledonského semifinále Nadal.

Nišikori začal proti Federerovi odvážne, vďaka kvalitným returnom hneď v úvodnom geme zobral súperovi podanie a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. V treťom geme Federer otočil z 0:40 a podržal si servis, no prvý set už nezachránil. V druhom dejstve Federer zrýchlil hru, pridal na agresivite, zlepšil returny a získal ho jasne vo svoj prospech. Nišikori nedokázal udržať vysoké tempo, jeho údery už nemali takú rýchlosť ani razanciu.

Aj v treťom sete mal navrch Federer. Suverénne si vyhrával svoje podania a takmer pri každom servise Japonca sa dostal k brejkbalom. Podanie Nišikoriho prelomil za stavu 3:3 v geme, v ktorom predviedol dve ukážkové obhodenia halfvolejom, a ujal sa vedenia 2:1 na sety. O osude štvrtého dejstva rozhodol brejk za stavu 4:4. Federer postúpil už do svojho 46. grandslamového semifinále.

Zápas proti Nišikorimu označil Švajčiar za náročný. "Kei začal brutálne, súkal mi tam víťazné returny. Snažil som sa nájsť spôsob, ako ho zastaviť, no v prvom sete sa mi to nepodarilo. Od začiatku druhého setu som sa dostal do rytmu a začal som výborne servovať, čo mi vydržalo až do konca zápasu. Proti hráčovi, ktorý má taký skvelý return ako Kei, je veľmi dôležité pomáhať si kvalitným podaním. Fanúšikovia boli skvelí. Po zápase mi mnohí blahoželali k stému wimbledonskému víťazstvu. Tých stoviek počas kariéry zažívam veľa, v Dubaji som vyhral 100. turnaj, teraz som dosiahol ďalšiu métu. Počas zápasu človek na to ani nemyslí a sústredí sa iba na to, aby vyhral každý fiftín. Už sa teším na semifinále. S Rafom toho vieme o sebe veľa, ťažko sa niečím prekvapíme. Budem sa snažiť o útočný tenis. Na Roland Garros sa hralo v ťažkých veterných podmienkach a tam to lepšie sadlo Rafovi. Dúfam, že teraz to bude o niečom inom," povedal Federer v pozápasovom rozhovore.