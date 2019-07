TASR

Dnes o 07:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Von der Leyenovú v EP vypočuli socialisti aj liberáli

Von der Leyenová sa snaží získať si dôveru čo najväčšieho počtu europoslancov pred hlasovaním o dôvere, ktoré je zatiaľ naplánované na 16. júla v Štrasburgu.

Na archívnej snímke Ursula von der Leyenová. — Foto: TASR/AP

Brusel 10. júla (TASR) - Stredajší pracovný program nemeckej nominantky na post predsedu Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej zahŕňal sériu pracovných stretnutí s predstaviteľmi jednotlivých politický skupín v Európskom parlamente (EP), ako aj rokovaním s Konferenciou predsedov EP, čiže s novým vedením zákonodarného zboru EÚ.

Von der Leyenová sa snaží získať si dôveru čo najväčšieho počtu europoslancov pred hlasovaním o dôvere, ktoré je zatiaľ naplánované na 16. júla v Štrasburgu. V 751-člennom europarlamente bude potrebovať podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov - vzhľadom na neprítomnosť troch katalánskych poslancov v EP musí získať najmenej 374 hlasov. To znamená získať najmä hlasy troch hlavných frakcií: Európskej ľudovej strany (EPP/182 poslancov), socialistov a demokratov (S&D/154) a liberálov-centristov z Obnovme Európu (108). Uchádza sa však aj o dôveru frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) a Európski konzervatívci a reformisti (ECR).

V stredu ráno "vypočúvali" von der Leyenovú sociálni demokrati bez účasti verejnosti a okolo poludnia sa predstavila na pôde liberálov na stretnutí, ktoré bolo naživo prenášané.

Šéfka frakcie S&D Iratxe Garcíová po stretnutí s von der Leyenovou oznámila, že jej skupina prijme rozhodnutie o tom, či podporí súčasnú nemeckú ministerku obrany za šéfku eurokomisie, až na budúci týždeň. Dodala, že prioritou socialistov pre výkon budúcej exekutívy EÚ je boj proti klimatickým zmenám, ochrana európskeho sociálneho modelu a rodovej rovnosti. "Predložili sme niekoľko špecifických požiadaviek, počkáme, kým sa oboznámime s jej rôznymi pozíciami," spresnila Garcíová.

Členom liberálnej frakcie v EP sa nominantka prihovorila po francúzsky, nemecky aj anglicky. Vo svojom vystúpení zdôraznila potrebu zavedenia mechanizmov na kontrolu uplatňovania právneho štátu v každom členskom štáte, boj proti zmenám klímy a dôraznejšie zapojenie občanov do formovania budúcnosti EÚ. Von der Leyenová zároveň povedala, že dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 bude jednou z jej hlavných priorít a že chce, aby Únia bola celosvetovým lídrom v oblastiach, ako sú investície do "zelených" technológií a výskumu.

Von der Leyenová sa pred liberálmi vyslovila aj o brexite, keď vyjadrila nádej, že k odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ by nemuselo dôjsť. Súčasne upozornila, že dohoda o brexite, ktorú vlani v novembri podpísala premiérka Theresa Mayová, avšak opakovane ju odmietli britskí zákonodarcovia, bola "dobrá", a zdôraznila, že pod jej vedením Európska komisia nepristúpi na znovuotvorenie "rozvodovej dohody" s Britániou.

"V prípade, že dôjde k brexitu, som presvedčená, že rozhodujúci bude tón a spôsob, akým sa to stane. Pretože brexit nie je koniec niečoho, brexit je začiatok budúcich vzťahov a má absolútny význam mať dobrú spoluprácu," dodala.