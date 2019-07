TASR

V Bratislave vyžrebovali nový ročník volejbalovej extraligy

Extraligové súťaže mužov aj žien sa začnú 28. septembra. Žreboval sa aj Slovenský pohár, hneď v 1. kole sa v šlágri stretnú majster ligy Prievidza s obhajcom pohárového triumfu VK KDS Šport Košice.

Bratislava 10. júla (TASR) - Obhajca titulu VK Osmos Prievidza nastúpi v úvodnom kole extraligy volejbalistov proti VK Spartak UJS Komárno, ženský majster Slávia EU Bratislava odštartuje sezónu doma proti VK Nové Mesto nad Váhom. Rozhodol o tom stredajší žreb súťaží pre sezónu 2019/2020 v sídle Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) v Bratislave. Extraligové súťaže mužov aj žien sa začnú 28. septembra. Žreboval sa aj Slovenský pohár, hneď v 1. kole sa v šlágri stretnú majster ligy Prievidza s obhajcom pohárového triumfu VK KDS Šport Košice.

V najvyššej mužskej súťaži bude štartovať deväť klubov, plus mimoriadne zaradené reprezentačné družstvo do 20 rokov (roč. 2001). To odohrá len prvú časť, v ktorej nastúpi na jedno stretnutie s každým účastníkom extraligy počas oficiálneho zrazu "dvadsiatky". Účastníci extraligy pre budúcu sezónu sú obhajca titulu VK Osmos Prievidza, VK KDS Šport Košice, VKP-SPU Nitra, TJ Slávia Svidník, VK MIRAD PU Prešov, TJ Spartak Myjava, VK Spartak UJS Komárno, COP Trenčín a MVK Zvolen. Z extraligy vypadli volejbalisti VKM Stará Ľubovňa, víťaz prelínacej súťaže MVK Magnezit Revúca sa do najvyššej súťaže neprihlásil.

Extraliga mužov je rozdelená na tri časti. V prvej (28. septembra - 6. januára) sa tímy stretnú systémom každý s každým doma a vonku. V druhej časti (11. januára - 23. februára) sa družstvá rozdelia na dve skupiny (1.-4. a 5.-9.), v ktorých sa opäť tímy stretnú každý s každým doma a vonku. Všetky výsledky z prvej časti súťaže sa započítavajú (vrátane RD 2001). Do play off postúpi prvých osem tímov po druhej časti s tým, že COP Trenčín už vyraďovacie boje hrať nebude. V prípade, že sa Trenčín umiestní na niektorom z prvých ôsmich miest, do play off sa posunú pod ním umiestnené družstvá v tabuľke. Ak bude COP po druhej časti na 9. mieste, ďalej nehrá. Play off štartuje 29. februára, nový majster bude známy najneskôr 16. apríla.

V prelínacej súťaži mužov sa predstavia dvaja víťazi skupín 1. ligy mužov skupiny západ a východ. Družstvá odohrajú medzi sebou štyri stretnutia s tým, že ak bude po treťom stretnutí rozhodnuté, štvrtý zápas sa už nehrá. Do extraligy mužov 2020/2021 postúpi víťaz PSM. Družstvo na druhom mieste bude hrať príslušnú 1. ligu ročníka 2020/2021.

V extralige žien bude štartovať sedem družstiev plus mimoriadne zaradené reprezentačné družstvo do 19 rokov (roč. 2002), ktoré bude štartovať iba v prvej časti súťaže na osobitnú súpisku a odohrá jedno stretnutie s každým družstvom počas oficiálneho zrazu RD. Účastníci extraligy pre budúcu sezónu sú obhajkyne titulu Slávia EU Bratislava, Strabag VC Pezinok-Bilíkova, VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra, VK Prešov, HIT UCM Trnava a nováčik VK Kúpele Brusno, ktorý odkúpil licenciu od KV MŠK Oktan Kežmarok. Do súťaže sa neprihlásil vicemajster Strabag VC FTVŠ UK Bratislava, ktorý sa spojil s Pezinkom.

Aj súťaž extraligy žien je rozdelená na tri časti. V prvej (28. septembra - 6. januára) odohrajú družstvá stretnutia každé s každým dvakrát (doma, vonku). V druhej časti (11. januára - 22. februára) sa tímy rozdelia do dvoch skupín (1.- 4. a 5.- 7.), kde odohrá každý s každým zápasy doma a vonku. Všetky výsledky z prvej časti súťaže sa započítavajú (vrátane RD 2002). Do play off postúpi všetkých sedem tímov s tým, že prvý tím po druhej časti má vo štvrťfinále voľný žreb. Víťazi ďalších troch sérií postúpia do semifinále, prehry budú hrať o 5.-7. miesto s tým, že družstvo na 7. mieste po 3. časti EZ a dve družstvá 1. ligy žien (víťazi skupín západ a východ) sa stretnú v prelínacej súťaži extraligy žien. Play off štartuje 29. februára, majster bude známy najneskôr 16. apríla.

Prelínačka sa odohrá v troch turnajoch, pričom každý usporiada jeden turnaj, na ktorom odohrajú stretnutia každý s každým. Tri družstvá odohrajú tri turnaje o dve postupové miesta do extraligy 2020/2021. Družstvo na treťom mieste bude hrať príslušnú 1. ligu ročníka 2020/2021.