Chystáte sa do Bulharska? Tu sú rady motoristom

Foto: TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Bulharsko patrí už dlhé roky medzi najvyhľadávanejšie a najnavštevovanejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Je to dané nielen cenovou dostupnosťou, ale aj vďaka čoraz väčšiemu počtu kvalitných hotelových rezortov a apartmánov. Táto krajina ležiaca pri brehoch Čierneho mora neponúka len letoviská na pobreží, ale aj prírodné krásy a pamiatky, ako napríklad Národný park Pirin alebo Rilský kláštor.

Nie všetci Slováci využívajú na cestu do svojho dovolenkového cieľa v Bulharsku leteckú dopravu. Mnohí sa vyberú v ústrety viac ako 1300 kilometrom na svojich autách.

TASR pripravila niekoľko užitočných informácií určených motoristom.

Turisti sa môžu vydať zo Slovenska do Bulharska dvoma cestami – buď cez Rumunsko alebo cez Srbsko.

Cesta autom cez Srbsko je rýchlejšou možnosťou. Trvá približne 14 hodín, pričom väčšinou sa ide po diaľnici. Pribrzdiť ju však môžu kontroly na srbských hraniciach, keďže krajina nie je zatiaľ členom Európskej únie. Aj napriek možnému čakaniu by mali motoristi ušetriť približne 3 hodiny oproti prejazdu cez Rumunsko. Táto trasa vedie cez Budapešť, Segedín (Szeged) a odtiaľ na srbské hranice. Ďalej po diaľnici na Nový Sad, Belehrad a Niš až do Bulharska. Do Burgasu sa dostanete cez Sofiu a Plovdiv.

Druhá možnosť dostať sa autom k plážam v Bulharsku vedie cez Rumunsko. Až do Segedínu, kde sa odbočí a zamieri na diaľnicu vedúcu do Bukurešti, je trasa rovnaká. Cesta až k čiernomorskému pobrežiu cez hraničný priechod Ruse a odtiaľ cez mesto Šumen do Varny trvá približne 17 hodín.

Používanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy je v Bulharsku od 1. januára 2019 spoplatnené formou elektronickej cestnej známky (e-vinetky). Musia ju mať všetky motorové vozidlá, okrem motocyklov. Kúpiť sa dá napríklad prostredníctvom internetovej stránky www.bgtoll.bg, pomocou mobilnej aplikácie bgtoll, na hraniciach, čerpacích staniciach alebo na poštách.

Ceny elektronických cestných známok v Bulharsku pre osobné autá resp. vozidlá do 3,5 t: · Týždenná známka - 10,85 eur · Mesačná známka - 19,95 eur · Trojmesačná známka - 34,49 eur · Ročná známka - 60,60 eur 1 euro = 1,96 BGN (Bulharský lev)

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii upozornilo, že novinkou je tzv. víkendová elektronická cestná známka. Platnosť tejto známky sa začína vždy v piatok o 12.00 h a končí sa v nedeľu o 23.59 h. Stojí 7,80 eur.

V Bulharsku je spoplatnený aj prejazd niektorých mostov a trajektov cez rieku Dunaj (ceny pre motorové vozidlá do 3,5 t):

most Giurgiu (RO)– Ruse (BG) - 6 eur (motocykel - bezplatne)

most Calafat (RO)– Vidin (BG)- 6 eur (motocykel - bezplatne)

trajekt Turnu Magurele (RO)– Nikopole (BG) - 11 eur (motocykel - 2 eura)

trajekt Bechet (RO) – Oreahovo (BG) - 12 eur (motocykel - 2 eura)

trajekt Zimnicea (RO) – Svishtom (BG) - 4 eura (motocykel - 3 eura)

Najvyššie povolené rýchlosti v Bulharsku:

Motocykle Osobné autá Autá nad 3,5 t V obci 50 km/h 50 km/h 50 km/h Mimo obce 80 km/h 90 km/h 70 km/h Diaľnice 100 km/h 130 km/h* 100 km/h

(* rýchlosť 140 km/h platí len na novo vybudovaných diaľniciach)

V Bulharsku sa toleruje alkohol do 0,5 promile. V prípade prekročenia tejto hranice hrozí pokuta od 255 eur. Prekročenie rýchlosti o 20 km/h sa trestá pokutou od 25 eur, prejdenie križovatky na červenú od 50 eur, používanie mobilu počas jazdy od 15 eur a za zlé parkovanie je pokuta od 10 eur.

Používanie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách. Vodičovi, ktorý sa odmietne podrobiť dychovej skúške, hrozí zadržanie vodičského preukazu a pokuta. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripomína, že zadržané vodičské preukazy sa vracajú prostredníctvom veľvyslanectiev často s veľkým oneskorením. Medzitým má vodič na území Bulharska zákaz viesť motorové vozidlo.

Pozor! V Bulharsku je súčasťou povinnej výbavy aj hasiaci prístroj, ktorý musí byť v každom aute. Miestni policajti radi kontrolujú aj stav pneumatík.

Osobitný predpis sa týka áut, ktoré prichádzajú do krajiny z Turecka. Každé auto musí prejsť nádržou s dezinfekčným prostriedkom (proti slintavke a krívačke) a zaplatiť dezinfekčný poplatok. Poplatky sú diferencované podľa veľkosti vozidla od 2 do 10 eur.

Pokiaľ sa vydajú vodiči na cestu, mali by si ju starostlivo naplánovať, zistiť všetky potrebné informácie a pripraviť sa aj na alternatívu v prípade nejakého problému, pripomenul pre TASR Ľuboš Kasala, poverený vedením Odboru motorizmu v RTVS, pričom zdôraznil: "Za volant si sadáme len oddýchnutí a počas dlhej jazdy si robíme bezpečnostné prestávky." V prípade takmer 14 až 17-hodinovej cesty do Bulharska platí táto zásada dvojnásobne.