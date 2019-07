Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Psychologička: Príprava na dovolenku nemôže byť len na mame. Pomáhať by mali aj deti

Letná dovolenka by mala byť predovšetkým o oddychu.

BRATISLAVA 14. júla - Koľko času potrebuje naše telo na regeneráciu? Čo by sme mali počas dovolenky robiť, aby sme načerpali novú energiu? Ako pripraviť organizmus na šok, ktorý nás čaká po dňoch oddychu a leňošenia? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedala psychologička Denisa Zlevská.

Rozdeľte si úlohy

Dovolenku by sme si mali starostlivo plánovať. „Nemali by sme odchádzať, a zároveň vypínať počítač alebo odosielať posledné maily. Balenie či nákupy, ktoré prináležia k dovolenke, by si mali členovia rodiny rozdeliť. Každý by mal urobiť niečo, aby neostalo všetko na mamičke,“ povedala pre Dobré noviny Denisa Zlevská.

Regenerácia je u každého individuálna, dôležité je, aby sme si ju dopriali. „Zmena času, priestoru a činnosti je prínosom pre každého z nás. V praxi sa nám osvedčilo, že ideálnym časom na regeneráciu sú dva týždne,“ dodala.

Doprajte si oddych

Počas dovolenky sa môžeme venovať rôznym aktivitám, pri ktorých si oddýchneme. „Dovolenka je od slova dovoliť si. Nemala by však byť o dobiehaní toho, čo sme počas roka nestihli. Telu aj duši by sme mali dopriať regeneráciu,“ vysvetlila.

Tým, ktorí sa nevedia odpútať od práce ani na dovolenke, môže hroziť vyhorenie. „Práca nie je jediné, čo tvorí náš život. Môže sa však stať, že sa jedinou stane. Vždy by sme si mali položiť otázku, či chceme žiť takýto život, pretože keď sa nevieme odpútať od rutiny, spejeme k workoholizmu a vytvárame si podmienky na to, aby sme vyhoreli,“ skonštatovala s tým, že vyhorenie je výsledkom dlhodobého stresu a vyčerpania.

Plánujte odchod aj návrat

Dovolenka predstavuje akýsi bonus, kedy si môžeme užiť čas s najbližšími. „Nepredstavuje však nástroj na záchranu rodiny alebo manželstva,“ objasnila.

Dôležité je užiť si voľný čas a načerpať nové sily. „Mali by sme si oddýchnuť od mailov a mobilných telefónov. Taktiež by sme mali robiť to, čo nás baví a vopred by sme si mali plánovať nielen odchod, ale aj návrat z dovolenky,“ zhrnula.

Celý rozhovor s Denisou Zlevskou si môžete pozrieť v priloženom videu.