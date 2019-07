Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Folkloristka: Folklór sa stal nástrojom komercie. Ľudia nosia kúsky, ktoré nemajú so Slovenskom nič spoločné

Kroje nielen zbiera, ale ich aj renovuje.

BRATISLAVA 17. júla - S folklórom sa v priebehu posledných rokov akoby roztrhlo vrece. Folklórne motívy môžeme vidieť nielen na krojoch či tričkách, ale aj peňaženkách i ponožkách. O tomto ošiali, ale aj o mnohom inom sme sa v štúdiu Dobrých novín rozprávali so Zuzanou Tajek Piešovou.

Folklórna epidémia

Folklórne motívy môžeme vidieť skutočne všade. „Bohužiaľ, folklór sa stal nástrojom komercie. Vyzerá to už ako epidémia, a to už prekračuje určitú hranicu únosnosti,“ povedala Zuzana Tajek Piešová.

Stáva sa, že si občas kúpime módny kúsok, ktorý nemá so Slovenskom nič spoločné. „Sme zaplavení cudzokrajnou ornamentikou, pretože ju dokážeme stiahnuť z internetu. Predajcovia to buď z nevedomosti, alebo konzumnej chtivosti po zisku využívajú,“ vysvetlila s tým, že najhoršie je, keď ľudia stotožňujú cudzokrajné ornamenty so Slovenskom.

Každá výšivka má svoje čaro

Kroje nielen zbiera, ale ich aj renovuje, a tak sa jej dostalo do rúk mnoho kurióznych kúskov. „Mám však aj žalostné príbehy. Snažila som sa dať dokopy ženský kožuštek, ktorý sa ku mne dostal vo veľmi zlom stave. Aj keď pokusy boli rôzne, musela som ho zdokumentovať a rozlúčiť sa s ním. Bolo to pre mňa veľmi ťažké,“ dodala.

Korene má v Čičmanoch, váži si však šikovnosť celého Slovenska. „Všetky regióny majú svoje danosti alebo ľudí, ktorí dedia korene. Tým, že pochádzam z Čičmian, výnimočné sú pre mňa čičmianske výšivky. Nikdy ich však nenadraďujem, každá výšivka má svoje čaro,“ objasnila.

Do svojho šatníka zakomponovala krojové prvky a nosí aj čepiec. „Šatky a čepiec nosím denne. Cítim sa v tom veľmi dobre, s týmto ošiaľom to nemá nič spoločné,“ doplnila.

Celý rozhovor so Zuzanou Tajek-Piešovou si môžete pozrieť vo videorozhovore.