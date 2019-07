TASR

Dnes o 15:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní EURO 2020: Predaj vstupeniek na SR - Chorvátsko sa začne 1. augusta

Kvalifikačný zápas sa uskutoční 6. septembra o 20.45 h v Trnave na Štadióne Antona Malatinského.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) prináša fanúšikom dôležité informácie k predaju a nákupu vstupeniek na kvalifikačný duel Slovensko - Chorvátsko, ktorý sa uskutoční 6. septembra o 20.45 h v Trnave na Štadióne Antona Malatinského. Predaj sa spustí 1. augusta o 12.00 h.

Cena vstupeniek je v 1. kategórii 52 eur, v 2. kategórii 28 eur. Bussines vstupenka stojí 180 eur. Zápas je označený organizátorom ako rizikový a vstupenky sa budú predávať na meno a priezvisko. Hosťujúci priaznivci majú svoj vyhradený sektor a do iného ich organizátor nevpustí. Predaj bude prebiehať iba on-line prostredníctvom maxiticket.sk, bude prebiehať do výkopu.

"Vzhľadom na to, že zápas je označený ako rizikový a vstupenky sú na meno a priezvisko, vstupenky zakúpené on-line do 28. augusta do 12.00 h budú doručené kupujúcemu na zadanú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na vstupenke (meno a priezvisko držiteľa vstupenky), kontaktujte predajcu na podpora@maxiticket.sk. Bude vystavená nová vstupenka s novými údajmi. Odporúčame každému kupujúcemu dôkladne sa oboznámiť s Bezpečnostnými pokynmi SFZ. Maxiticket bude overovať nákup na meno, priezvisko a adresu doručenia, to znamená, ďalší nákup s novým kontom nebude možný, ak kupujúci zadá už raz zadané meno, priezvisko a adresu na doručenie vstupenky. Vyzývame preto divákov, aby nekupovali/nepredávali vstupenky pre fanúšikov hostí do domácich sektorov, nakoľko boli prijaté organizátorom prísne bezpečnostné opatrenia k oddeleniu fanúšikov, podmienkam predaja vstupeniek a prísnym kontrolám na vstupoch. V prípade rizikového podujatia môže byť pri vstupe na štadión kontrolovaná totožnosť osoby uvedenej na vstupenke na základe jej dokladu totožnosti. Držiteľ vstupenky, ktorého meno a priezvisko nie je uvedené na vstupenke, môže na štadión prejsť len v prítomnosti osoby, ktorej meno a priezvisko je uvedené na vstupenke, ak organizátor podujatia (SFZ) nerozhodne v individuálnom prípade inak. V prípade rizikového podujatia si SFZ vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 15 písm. e) zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "ZoOVŠP"). V zmysle uvedeného ustanovenia ZoOVŠP je účastník podujatia povinný zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko. V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti si SFZ vyhradzuje právo neumožniť držiteľovi vstupenky vstup do sektora, do ktorého by mal na základe vstupenky inak nárok. Business vstupenky je možné zakúpiť len prostredníctvom SFZ, a to písomnou požiadavkou na vstupenky@futbalsfz.sk," informoval SFZ na oficiálnom webe.