Pavol Hirka

Fotka, ktorá obletela svet: Aby mladík na vozíčku dovidel na pódium, ľudia ho k nemu preniesli na vlastných pleciach

Na toto 19-ročný Španiel určite nezabudne do konca života.

Šťastný návštevník španielskeho festivalu — Foto: Resurrection Fest/Daniel Cruz

VIVEIRO 10. júla - Španielsky rockový festival Resurrection Fest prilákal za štyri dni viac ako 100-tisíc ľudí, pochybujeme však, že si to niekto užil viac ako Álex Domínguez. Hitom internetu sa stala fotka, na ktorej si tento mladík na vozíčku vychutnáva tzv. „crowdsurfing".

Ako informuje portál The Local, Domínguez je študent práva, pochádza z dediny Baños de Río Tobía a na festival cestoval takmer 588 kilometrov autobusom spoločne so svojou mamou. Mladý fanúšik metalu trpí mozgovou obrnou, ktorá ho pripútala na vozíček. Ani to mu však nebránilo vychutnať si koncert svojej obľúbenej kapely Arch Enemy z poriadnej výšky.

Video zdieľala aj samotná kapela Arch Enemy, ktorá pochválila svojich fanúšikov.

Je zvyknutý búrať bariéry

Alex sa poďakovať mohol najmä množstvu ľudí, ktorí ho vyzdvihli a následne ho vo vzduchu udržiavali. Momenty spolupatričnosti zachytilo množstvo účastníkov koncertu na telefónoch, ale aj oficiálna kamera festivalu a fotograf Daniel Cruz, ktorého snímka sa následne stala virálnou. Ako tvrdí Domínguez, nad davom sa cítil „ako Boh".

„Je to ten pocit adrenalínu, slobody, že neexistujú hranice alebo bariéry a že dokážete dosiahnuť všetko, ak je to, čo si želáte, pravda," uviedol mladík. Študent University of La Rioja zároveň dodal, že je zvyknutý na búranie bariér. Ako dieťaťu mu totiž napríklad povedali, že sa nikdy nenaučí písať. Ľuďom odkazuje, aby verili v seba, nie v predsudky ostatných.