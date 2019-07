TASR

Dnes o 15:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Finančná správa: Podnikatelia musia eKasu používať ihneď po jej dodaní

Finančná správa preto upozorňuje, že podnikatelia nemajú čas so začatím používania eKasy do konca roka, ale musia v nej evidovať tržby hneď, ako ju dostanú od výrobcu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) - Novú registračnú pokladnicu, online napojenú na systém Finančnej správy (FS) SR, musia podnikatelia používať ihneď po jej dodaní od výrobcu, dovozcu alebo distribútora. Prechodné obdobie do konca roka, počas ktorého nebude FS SR udeľovať pokuty, bolo zákonom upravené len preto, aby mali podnikatelia čas zabezpečiť si eKasu od svojich výrobcov. Neznamená to, že eKasu do konca roka používať nemusia, informovala v stredu FS SR.

„Finančná správa zaevidovala prostredníctvom svojho call centra a sociálnych sietí u viacerých podnikateľov snahy obchádzať zákon o elektronických registračných pokladniciach (ERP), a to buď úmyselným stornovaním objednávok inštalácie eKás, prípadne odkladaním inštalácie dodávok," uviedla hovorkyňa finančného riaditeľstva Ivana Skokanová. Finančná správa preto upozorňuje, že podnikatelia nemajú čas so začatím používania eKasy do konca roka, ale musia v nej evidovať tržby hneď, ako ju dostanú od výrobcu, dovozcu alebo distribútora.

Schválené prechodné obdobie sa týka iba udeľovania pokút, no neplatí pre používanie eKasy. Odklad pri ukladaní pokút sa tak vzťahuje iba na podnikateľov, ktorí doteraz evidovali tržby v ERP, požiadali o kód pokladnice "eKasa klient" pre online registračnú pokladnicu, ale ešte im nebola dodaná. „Tieto subjekty môžu po 1. júli používať ERP so zrušeným daňovým kódom pokladnice, avšak len do času, kým nebudú mať od výrobcu dodanú online registračnú pokladnicu," pripomenula hovorkyňa.