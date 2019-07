TASR

Van Dijk je podľa bookmakerov favoritom na zisk Zlatej lopty

Dvadsaťosemročný stopér tento rok získal honor pre hráča roka v Premier League, hoci sa jeho klubu nepodarilo dosiahnuť na majstrovský titul.

Virgil van Dijk, archívne foto. — Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Obranca anglického FC Liverpool Virgil van Dijk je podľa stávkových kancelárií s kurzom 1,90 favorit na zisk Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta. Dvadsaťosemročný stopér tento rok získal honor pre hráča roka v Premier League, hoci sa jeho klubu nepodarilo dosiahnuť na majstrovský titul.

S "The Reds" sa však tešil z triumfu v Lige Majstrov a s národným tímom Holandska sa dostal až do finále Ligy národov. Ak by uspel, stal by sa iba tretím obrancom v histórii s ocenením pre najlepšieho futbalistu podľa magazína France Football. Pred ním sa to podarilo Fabiovi Cannavarovi (2006) a Franzovi Beckenbauerovi, ten dokonca uspel dvakrát za sebou (1974 a 1975).

Na druhom mieste je s kurzom 2,75 kanonier FC Barcelona a päťnásobný víťaz Lionel Messi, ktorému kurz mierne klesol po kontroverzných vyhláseniach na turnaji Copa America. Tretí v poradí je egyptský útočník a Van Dijkov spoluhráč Mohamed Salah, autor 22 ligových gólov. Bookmakeri ohodnotili jeho šance kurzom 6,5.

Informácie zverejnil portál calciomercato.com.