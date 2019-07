TASR

Park okolo kaštieľa vo Veľkej Ide chcú zveľadiť

V kaštieli, kde v súčasnosti sídli obecný úrad, by mali vzniknúť aj muúzejné priestory.

Na snímke renesančno-barokový, neskôr klasicisticky prestavaný kaštieľ. Veľká Ida, 10. júla 2019. — Foto: TASR/František Iván

Veľká Ida 10. júla (TASR) – Na oplotení areálu parku pri kaštieli aktuálne pracuje obec Veľká Ida v okrese Košice-okolie. Ide o súčasť slovensko-maďarskej spolupráce v rámci programu Interreg. Hlavným cieľom projektu v celkovej hodnote približne 480.000 eur je zveľadiť park a zvýšiť návštevnosť obce. V kaštieli, kde v súčasnosti sídli obecný úrad, by mali vzniknúť aj muúzejné priestory.

Obec predtým, než v parku osadí lavičky či smetné koše, chcela park oplotiť. Ako pre TASR povedal zástupca starostu Tomáš Demko, dôvodom je vandalizmus. „Každý rok musíme napríklad maľovať, lebo naši spoluobčania pokreslia múry, javisko. Stále musíme robiť tie isté opravy a úpravy," povedal s tým, že ide o nemalé finančné náklady. „Keby to bolo oplotené, tieto financie by sme mohli minúť na iné účely," dodal.

S budovaním oplotenia za viac ako 260.000 eur začali v júni, práce by mali by hotové do troch mesiacov od odovzdania staveniska. Aktuálne je hotových približne 90 metrov, čo predstavuje zhruba jednu tretinu. „Robia rohové múry. Do areálu kaštieľa, parku s rozlohou sedem hektárov, budú tri vstupy. Keď to bude oplotené, chceli by sme s obecným zastupiteľstvom prerokovať zavedenie prevádzkového poriadku, aby sme mali aj otváracie hodiny parku," spresnil Demko.

Súčasťou parku sú tiež chránené stromy. Podľa neho obec v budúcnosti uvažuje aj o zavedení kamerového systému či zarybnení jazierka, kde nedávno pribudla fontána.

Tri miestnosti v budove kaštieľa by prostredníctvom projektu mali byť určené na múzejné účely. Okrem dobového nábytku by v nich mali byť vystavené aj fotografie. „Mali by znázorňovať, ako to vyzeralo predtým - vtedy, keď tu panovali grófi a baróni,“ dodal.

Kaštieľ, pôvodne renesančno-baroková stavba, bol postavený na podnet rodu Csákyovcov po roku 1688. Obklopuje ho anglický park, v ktorom sa počas roka koná viacero podujatí.