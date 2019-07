TASR

Štátnu expertízu bude možné vykonať do začatia verejného obstarávania

Novelou sa upravuje definícia technickej prípravy verejnej práce.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) – Doba technickej prípravy verejnej práce by sa mala predĺžiť do momentu začatia verejného obstarávania. To by malo umožniť vykonať štátnu expertízu na dokumentáciu stavebného zámeru aj po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti. Vyplýva to z novely zákona o verejných prácach, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Novelou sa upravuje definícia technickej prípravy verejnej práce. Štátnu expertízu by tak malo byť možné vykonať do momentu začatia verejného obstarávania. Zároveň sa aktualizuje výška limitov. „Cieľom tejto novely je úprava limitov uvádzaných v slovenských korunách na menu euro a zároveň zreálnenie ich výšky, ktorá nebola upravovaná za posledných 20 rokov, a teda už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým a cenovým parametrom," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Verejnou prácou sa podľa tohto zákona rozumie činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby, financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií. Taktiež stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií.