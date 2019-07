TASR

Prezidentka súhlasí so zvýšením platov pre začínajúcich učiteľov

SNS navrhla aj adresné zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou praxou, teda na začiatku kariéry.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) - Začínajúci učitelia si majú od septembra finančne polepšiť. Zvýšenie platov prináša novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z dielne SNS, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Platové tarify sa majú od 1. septembra 2019 zvýšiť o 9,5 percenta. V nadväznosti na navrhované zmeny sa súčasne mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. O 0,25 percenta pre jeden - osem rokov započítanej praxe, o 0,5 percenta od deviatich do 40 rokov započítanej praxe," vysvetlila predkladateľka novely zákona Eva Smolíková (SNS). Zvýšenie platových taríf sa podľa jej slov odzrkadlí napríklad vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku za prácu nadčas.

SNS navrhla aj adresné zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou praxou, teda na začiatku kariéry. „Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšuje o 8,7 percenta, následné zvyšovanie je v priemere o dve percentá do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá," doplnili poslanci z SNS. Zvýšiť sa majú aj štipendiá doktorandov, a to o 8,7 percenta.

Prechodné ustanovenie v zákone má vylúčiť aplikáciu osobitných stupníc platových taríf pre dotknuté skupiny zamestnancov podľa nariadenia vlády pre obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2019. „Navrhované znenie jednoznačne spresní povinnosť postupovať v tomto období výlučne podľa príloh uvedených v zákone," skonštatovali predkladatelia. Od 1. januára 2020 sa predpokladá nová právna úprava, ktorou sa ustanovia zvýšené stupnice platových taríf, „keďže desať percent valorizácie podľa kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa sa vypočíta z vyššieho základu".