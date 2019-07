Lenka Miškolciová

Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Uznávaná psychologička: Pred deťmi sa musíme aj pohádať. Aby sme ich naučili, ako sa udobriť

Ako byť dobrým vzorom pre dieťa? Treba sa snažiť byť pre neho vzorom alebo sa mu len máme čo najlepšie snažiť ukázať, ako žiť život správne? O potrebe vzorov pre najmenšie deti, ale aj pre dospievajúcich porozprávala v rozhovore pre Dobré noviny uznávaná školská psychologička doktorka Gabriela Herényiová z Univerzity Komenského v Bratislave.

BRATISLAVA 10. júla - „Každé dieťa má svoj vzor. Práve rodič je tým prvým a najväčším vzorom pre dieťa,“ začína psychologička. To však so sebou pre každého rodiča určite nesie aj pomerne veľkú dávku zodpovednosti. Ako teda bť tým dobrým vzorom? Psychologička hovorí, že je to pomerne jednoduché, no oveľa ťažšie sa to dodržiava. Podľa jej slov jednoducho stačí, aby bol rodič pre svoje dieťa tým najlepším možným príkladom. „Dieťa zvykne inklinovať k tomu človeku, ktorý ho vychováva, ktorý sa o neho stará, k človeku, ku ktorému má naozaj blízky vzťah,“ ozrejmuje Herényiová. To však nemusí byť vždy len rodič.

Často to totiž môžu byť aj druhí partneri rodičov, ktorí si však túto zodpovednosť hneď od začiatku len málokedy uvedomujú. Ako túto zodpovednosť teda zvládnuť a ako byť dobrým príkladom možno aj nevlastnému dieťaťu? „Ja ako nevlastný rodič by som sa nemal veľmi miešať do výchovy. Mal by som dieťaťu ukázať cestu životom. S dieťaťom treba byť v úzkom kontakte. Spoločne sa hrať, vytvárať si nejaké spoločné aktivity. Je jedno, čo to bude, malo by to byť niečo, čo to dané dieťa zaujíma,“ vysvetľuje Herényiová.

Rodičia musia byť hlavne aktívni

„Rodič, ktorý leží na gauči, číta noviny, má vyložené nohy a vedľa seba pivo a dieťaťu káže rob to, choď sa hrať, choď robiť toto, to nerobí správne. A veľmi často sa to deje,“ zdôrazňuje psychologička potrebu byť aktívnym rodičom. Ako sama tvrdí, samozrejme, aj rodič má právo oddýchnuť si, ale deti sa takto len ťažko vychovávajú. Dieťa musí podľa psychologičky poznať zdravú rovnováhu, musí vedieť, kedy je čas na oddych, kedy na hranie a kedy zase treba pracovať. Treba určite byť aktívnym, no psychologička zdôrazňuje, že určite zasa netreba vlastné dieťa „uštvať“.

Rodičia musia byť počas výchovy aktívni, len ťažko sa vychováva dieťa z gauča. Foto: Pexels

Aj superhrdinovia z filmov môžu rozvíjať sebavedomie detí

Vzormi pre deti sú však často aj rôzne fiktívne a filmové postavy. Do kín len pred pár dňami prišiel napríklad Spiderman, prednedávnom svet šalel za Avengermi. Dokážu aj takíto hrdinovia dieťa obohatiť? „Filmové postavy sú pre deti veľmi dôležité,“ priznáva Herényiová a pokračuje: „keď si dieťa oblečie kostým Spidermana, cíti sa silným. Dieťa preberá z toho filmového vzoru to najlepšie, čo ho najviac zaujíma.“ Ak sa podľa nej dieťa snaží svojho obľúbeného superhrdinu napodobniť a darí sa mu to napríklad aj pohybovo, dieťaťu vďaka tomu rastie sebavedomie, čo je mimoriadne dôležité. A nemusí ísť vždy nevyhnutne len o filmové postavy, ale takýmto vzorom môže byť pre dieťa aj dinosaurus, môžu to byť aj obrázky z obľúbenej rozprávky, vždy to totiž závisí aj od veku dieťaťa.

Prečítajte si tiež: Uznávaná psychologička: Od mužov očakávame správanie, ktoré u svojich otcov nikdy nevideli

Pred deťmi sa treba niekedy aj pohádať. No následne aj udobriť

Hoci filmoví hrdinovia sú pre deti bez pochýb takisto prínosné, sú veci, ktoré dieťaťu dokáže dať len rodič, alebo teda človek, ktorý ho vychováva. Dôležité je podľa Herényiovej „byť prirodzený, byť sám sebou. Dieťa nemôžeme vychovávať tak, aby videlo, že sa len ľúbime, že sa nikdy nepohádame. Aj to dieťa učíme: ako sa vedieť pohádať a ako sa vedieť udobriť. Aj tým môžeme byť dieťaťu vzorom,“ vysvetľuje psychologička fakt, že niekedy je možno dobré sa pred deťmi počas každej hádky nezatvárať, ale naopak im ukázať, že aj pohádať sa je niekedy treba. Na to, aby sa následne vedeli udobriť.

Keď si dieťa oblečie kostým superhrdinu, cíti sa silným. Obľúbené filmové postavy majú veľmi veľký význam pre sebavedomie a rozvoj detí. Foto: Pexels

Najväčší problém so vzormi je počas dospievania

Nie zriedka sa možno práve počas dospievania stáva, že dospievajúci tínedžer si zvolí za svoj vzor spolužiaka, ktorý ale podľa uváženia rodičov nie je vôbec hodný obdivu. Môže to byť človek, ktorý sa odváži „len“ odvrávať učiteľovi, ale môže to byť aj žiak, ktorý si trúfne na učiteľa zdvihnúť ruku. Ako v takomto prípade deťom vysvetliť, že toto naozaj nie je človek hodný nášho obdivu a ten, na koho sa chceme podobať? „Treba na to ísť postupne. Pre dieťa môže byť rodič v tomto veku vzorom len veľmi ťažko. Dieťa si nevie predstaviť, že rodič bol niekedy mladý, že bol zaľúbený a nehovoriac o tom, že niekedy chodil na nejaké žúry. Dieťaťu treba priblížiť svoju minulosť, svoj minulý svet a ukázať mu aj tie negatíva. Napríklad: pozor, takto som sa vedel popáliť. Ale netreba ich zase vystrašiť. Dôležité je nestratiť kontakt s dieťaťom aj napriek tomu, že máme pocit, že nás dieťa odmieta. Nechcime byť najlepším vzorom. Toto obdobie prejde o tri alebo štyri roky. Dieťa sa opäť k rodičovi vráti, toto krízové obdobie treba len ustáť a vysvetliť dieťaťu, prečo ten jeho vzor nie je tým správnym,“ opisuje psychologička, ako by sa mali rodičia spávať k svojim dospievajúcim deťom a tiež to, ako im vysvetliť, že spolužiak, ktorý si trúfne na učiteľa, nemusí byť vždy tým najlepším vzorom hodným nasledovania. „Dieťa musí vedieť, že rodič nie je dokonalý. Ako rodičia sa často pasujeme do dokonalých ľudí. Nechcime byť dokonalí rodičia, buďme dobrí rodičia. To znamená, buďme sami sebou a snažme sa dieťaťu ukázať reálny svet. Dokonalosť sa nevypláca, nikto nie je dokonalý,“ hovorí psychologička.

Dieťa musí vediť, že rodič nie je dokonalý. Nechcime byť dokonalými rodičmi, snažme sa byť dobrými rodičmi. Foto: Pexels

Prečítajte si tiež: Pedagogička: Dieťa z domu odchádza celý život. Treba ho nechať ísť a z diaľky mu držať chrbát

Dieťa musíme pochopiť, nie iba ho vychovávať

Deti tak či tak vidia, či sa nám darí, nedarí, akú máme náladu a v čom sme možno zlyhali. Určite pred nimi netreba veci skrývať a zatvárať dvere so slovami: toto nesmieš vidieť. „Život nie je prechádzka ružovou záhradou a dá sa v ňom aj potknúť. Práve vtedy musíme stáť pri dieťati. Veľmi veľa rodičov, keď ich dieťa prinesie domov zlú známku alebo urobí nejakú chybu, tak sa od dieťaťa odklonia. Skúsme byť vtedy blízko a skúsme mu podať pomocnú ruku,“ radí psychologička, podľa ktorej je mimoriadne dôležité práve byť dieťaťu blízky, byť autentický a snažiť sa dieťa pochopiť, nielen ho vychovávať.

O tom, čo dieťaťu dokáže dať dobrý učiteľ, ako pripraviť mladé dievčatá na to, aby počas dospievania netrpeli poruchami príjmu potravy kvôli obrazu dokonalosti, ktorý im je predkladaný, či aj o tom, prečo hračky nikdy nenahradia rodiča, porozprávala doktorka Gabriela Herényiová viac v priloženom videorozhovore.