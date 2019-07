TASR

Piešťanské Čajky posilnila pivotka Bidikuindilová

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 10. júla (TASR) - Basketbalový klub Piešťanské Čajky od novej sezóny posilní pivotka Yasmine Bidikuindilová. Dvadsaťtriročná Kanaďanka bude v Piešťanoch nosiť dres s číslom 15 a ku klubu sa pripojí v polovici augusta.

"Bude to moje prvé pôsobenie v Európe a veľmi sa na to teším. Vybrala som si Piešťanské Čajky ako môj prvý profesionálny angažmán a myslím si, že je to dobrá príležitosť ako sa posunúť v kariére," povedala po podpise zmluvy 198 centimetrov vysoká hráčka.

Bidikuindilová študovala a hrala basketbal v americkej univerzitnej súťaži NCAA za Louisiana State University. Počas letných mesiacov pôsobila v Austrálii za Southern District Spartans Brisbane. Informácie zverejnila oficiálna stránka klubu.