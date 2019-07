TASR

Remeselný festival v Kežmarku je venovaný pivárom a debnárom

Program v sobotu popoludní spestrí Hrdza a nedeľňajšie dopoludnie zase netradičná fúzia divadla, cirkusu a folklóru Younak.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Jana Vodnáková

Kežmarok 10. júla (TASR) – O dva dni začína pod Tatrami 29. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO). Tento rok bude tradičné trojdňové podujatie v Kežmarku patriť pivárom a debnárom. Z organizačného výboru informovali, že tieto cechy vznikli v meste v rokoch 1589, resp. 1609. „Nielen debnári, ale aj pivári ukážu, ako v praxi ich remeslo vyzerá. To však pre pivárov nebude všetko,“ upozorňujú organizátori.

EĽRO začne v piatok sprievodom účinkujúcich cez mesto a tradičným scénickým otvorením súvisiacim so 750. výročím udelenia mestských práv Kežmarku. Na troch pódiách sa návštevníkom predstavia folklórne súbory zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Ruska, Srbska a Grécka.

Piatkový večerný program bude patriť Zuzane Smatanovej, Majkovi Spiritovi a Petrovi Nagyovi so skupinou Indigo. Moderátorom sobotňajšieho večera bude Lukáš Latinák, ktorý postupne uvedie speváčku Kristínu, skupinu Arzén a českú kapelu Čechomor.

V sobotu budú do Kežmarku vypravené aj dva príležitostné vlaky. Tým prvým bude parná mašina Papagáj zo Svitu, druhým zase súprava osobného vlaku z Košíc, ktorý príde do Kežmarku cez Kysak, Prešov, Plaveč a Starú Ľubovňu. Kyvadlová autobusová doprava z a do Popradu bude vo večerných a nočných hodinách zabezpečená za symbolické cestovné, po meste bude opäť premávať aj vláčik Maguráčik.

Program pre návštevníkov pripravili v rámci festivalu aj na Kežmarskom hrade a jeho nádvorí. Na tamojšom pódiu vystúpia sokoliari, šermiari, divadelníci či historickí tanečníci, lákadlom bude podľa organizátorov aj historická módna prehliadka.

V priestoroch hradu čakajú na návštevníkov aj každoročne veľmi obľúbené Krvavé dejiny, či rozprávka Kráľ je nahý. Pre návštevníkov EĽRO je v tomto roku pripravená nielen tombola, ale aj koleso šťastia, externá výstava Party v 21. storočí, remeselníci a víly na chodúľoch, žonglér či vodník pri fontáne, artista s bublinami, vyhliadkové lety vrtuľníkom aj detské mestečko.