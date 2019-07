TASR

Dnes o 10:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Polášek môže napodobniť Hantuchovú a postúpiť do finále Wimbledonu

Slovenský daviscupový reprezentant má šancu napodobniť Danielu Hantuchovú, ktorá sa v júli 2001 spoločne s Čechom Leošom Friedlom prebojovala do finále miešanej štvorhry.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 10. júla (TASR) – Vlani pri reštarte kariéry po päťročnej prestávke nemal veľké oči a nedával si konkrétne ciele. Chcel opäť nasať turnajovú atmosféru a baviť sa tenisom. Vo štvrtok si zahrá Filip Polášek po boku Chorváta Ivana Dodiga semifinále na najslávnejšom grandslame. Slovenský deblový špecialista dúfa, že to nebude jeho posledný zápas na tohtoročnom Wimbledone.

"Postup medzi elitné wimbledonské deblové kvarteto je super výsledok, no keď už ste v tejto fáze turnaja, chcete sa dostať ešte ďalej. Po našom štvrťfinálovom triumfe som počas strečingu na mobile jedným očkom sledoval prenos zo zápasu, v ktorom sa rozhodovalo o našich protivníkoch. Poviem však úprimne, že vôbec som si nelámal hlavu nad tým, s kým sa stretneme."

"V semifinále grandslamu sa už súperi nevyberajú. Ak chcete uspieť, musíte zdolať každého," povedal pre TASR Polášek, ktorého s Dodigom čaká ôsmy nasadený francúzsky pár Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin.

Slovenský daviscupový reprezentant má šancu napodobniť Danielu Hantuchovú, ktorá sa v júli 2001 spoločne s Čechom Leošom Friedlom prebojovala do finále miešanej štvorhry. Vo veku 18 rokov sa na tráve All England Clubu tešila z prvého grandslamového titulu. Vo štvorhre je vždy dôležité, aby bola medzi partnermi chémia a Polášek s Dodigom, wimbledonským finalistom z roku 2013, si sadli od začiatku.

Hneď na prvom spoločnom turnaji ATP v tureckej Antalyi to dotiahli až do finále. "S Ivanom máme veľmi podobné poňatie hry, veľmi rýchlo sme si na seba zvykli. Často sa pred zápasmi bavíme o tenise, hru vidíme veľmi podobne. Pomáha nám to čítať sa navzájom. Ivan bol v minulosti aj dobrý singlista, má kvalitné podanie a return, čo je na tráve alfa a omega úspechu."