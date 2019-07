Tímea Gurová

Slováci po návrate domov: Slovensko by malo vytvoriť také podmienky, aby mladým ani nenapadlo odísť

Našli sme trojicu Slovákov, ktorí sa po rokoch v zahraničí vrátili domov. V rozhovoroch pre Dobré noviny prezradili, aký bol ich návrat a v čom by sa mohlo Slovensko inšpirovať.

— Foto: Pixabay.com; archív:MF, JS, NM

BRATISLAVA 13. júla – Nikoleta študovala v Bratislave ekonómiu. V poslednom ročníku začala uvažovať, čo bude, keď klasický život študenta skončí. Sama seba označuje za dobrodružný typ, a tak dostala nápad – hneď po štátniciach odíde do Anglicka.

„Mojím plánom bolo, že sa zdokonalím v jazyku, nazbieram nové zážitky, skúsenosti, kamarátov, a keď si ešte aj našetrím nejaký ten peniaz, presuniem sa do USA,“ začína svoje rozprávanie Nikoleta.

Letenky do Británie si kúpila ešte pred štátnicami, pričom sa sťahovala hneď po oslave titulu. A stále to považuje za najlepšie rozhodnutie v živote.

O Londýne len v dobrom

„Išla som najľahšiu cestou, ako nanny – takže jedlo a strechu nad hlavou som mala zabezpečené,“ pokračuje Nikoleta. Rodinu si zaistila ešte za Slovenska cez skype. Obaja rodičia pracovali od rána do večera a na ich 15-ročnú dcéru nemal kto dohliadať a voziť do školy.

Nikoleta považuje svoj odchod do Londýna za najlepšie rozhodnutie v živote. Foto: Archív: NM

„Najviac som sa bála šoférovania na ľavej strane. Po troch cvičných jazdách mi to však prišlo prirodzenejšie a viac zmysel dávajúce ako jazdenie vpravo,“ smeje sa Nikoleta.

Na Londýn i krajinu si zvykla veľmi rýchlo a dodnes o ňom hovorí iba v superlatívoch.

„V Británii sa mi zdalo, že všetko funguje. Keď bol nejaký problém, riešil sa. Zákaznícky servis mi prišiel na veľmi vysokej úrovni. Na Slovensku, keď aj máš na niečo právo, musíš sa pomaly súdiť. Životná úroveň bola niekde inde, ľudia boli šťastnejší a viac slušní,“ myslí si.

Pre rodinu chceme byť oporou

Nikoletin návrat domov nebol celkom dobrovoľný – prinútili ju zdravotné problémy. S myšlienkou na odchod sa pohráva stále a nebyť osudového stretnutia s budúcim manželom, zrejme by už bola na Filipínach. Rodina dostala prednosť.

Nikoleta po tom, čo našla životnú lásku, uprednostnila rodinu pred sťahovaním. Foto: Archív: NM

„Túžba niekde byť je v nás oboch, ale vieme, že tam budeme zas len nejaký čas, lebo rodina je pre nás oboch dôležitá. Nevieme si predstaviť, že by sme im v budúcnosti v prípade potreby neboli oporou,“ dodáva Nikoleta.

Chcel som sa viac vzdelávať

Jaromír pracoval v slovenských železniciach v oblasti bezpečnosti. Na prácu ani financie si nesťažoval, avšak po čase si uvedomil, že mu spoločnosť nedáva priestor rásť.

„Chcel som sa viac vzdelávať a v ŽSR mi to nebolo umožnené, tak som sa rozhodol odísť. Tiež som sa chcel naučiť poriadne angličtinu a spoznať krajinu. Sestra v tom čase už bola v Anglicku, tak som sa rozhodol odísť do Londýna aj ja,“ začína svoj príbeh Jaromír.

Začiatky neboli jednoduché. Ubytovanie si našiel v dome, ktorý zdieľala skupina Čechov a Slovákov pracujúcich v reštauráciách. Dom bol zanedbaný a po vstupe doň ste mali pocit, že ste v záhrade.

„Spočiatku si bolo potrebné vybaviť číslo poistenia, nájsť si doktora a vybaviť ďalšie veci potrebné pre cudzincov, aby si mohli hľadať prácu. Prvý polrok som pracoval cez rôzne agentúry a zároveň som so životopisom obiehal firmy, ktoré sa venovali bezpečnosti. To úspešné nebolo,“ spomína Jaro pre Dobré noviny.

Jaromír sa návratu na Slovensko tešil. Foto: Archív: JS

Cez agentúrny servis tak pracoval ako čašník, ale aj predajca v zlatníctve. Nakoniec ostal pracovať v bare. Keďže bol prijatý na denné štúdium vysokej školy, práca cez víkendy sa dala skĺbiť so školou. Po rokoch hovorí o Anglicku ako o otvorenej krajine s milými a ohľaduplnými ľuďmi.

„Nezriedka sa mi aj prihovorili, v obchode, v susedstve ale aj len tak na ulici. Nestalo sa mi, žeby mi niekto vytkol že som z „východnej“ Európy. Napriek niekoľkým štrajkom pracovníkov metra sa dalo spoľahnúť na dopravu, čo sa s Bratislavou nedá porovnať. Každý autobus mal GPS a jazdil v intervaloch. To znamená, že sa stačilo pozrieť, či sa už spoj blíži a vyraziť z domu.“ Jaro si pochvaľuje aj komunikáciu s úradmi.

Väčšinu vecí vybavil iba cez telefón alebo mailom.

Návrat kvôli rodine

Na Slovensko sa po troch rokoch vrátil kvôli rodine a priateľom. „Moja mamina žije sama a chcel som byť pri nej bližšie. Neprosila ma, aby som sa vrátil, práve naopak, stále mi vravela, že ak by ona mala tieto možnosti, tiež by šla a vyskúšala,“ prezrádza Jaro.

Fungujúcimi vecami na Západe by sme mali inšpirovať. Foto: Pixabay.com

Po návrate oceňuje viac zelene v slovenských mestách a fakt, že väčšinou netreba nikde dlho čakať. V Anglicku sú ľudia zvyknutí hodnotiť služby internetovými recenziami, tu mu to trošku chýba. Po pár negatívnych komentároch má tak prevádzkar len dve možnosti – zlepšiť servis alebo zavrieť prevádzku.

Fungujúcim sa treba inšpirovať

„Niekedy mi vadilo, keď som kamarátom hovoril, čo je tu na Slovensku zle a porovnával s Anglickom, niekedy toho mali plné zuby. Mal som tiež pocit, že ľudia pozerajú na ľudí, ktorí sa odniekiaľ vrátili cez prsty - v štýle nemudruj nám tu, tu to chodí takto, tak nerieš, mal si tam ostať, zvykni si, čo je škoda,“ priznáva Jaromír.

Verí, že sa stále viac mladých ľudí rozhodne na Slovensko vrátiť a pomôcť krajine. Slovensko by sa podľa neho nemalo báť inšpirácie z krajín v západnej Európe. Priláka teda mladých domov finančná odmena vlády? „Podľa mňa je dôležitejšie zlepšovať našu krajinu tak, aby sa sem chceli vrátiť sami od seba. Je tu veľa vecí kvôli, ktorým sa oplatí vrátiť. Vidím to, ako jedno z opatrení, ale tých sa musí udiať oveľa viac,“ uzatvára Jaro.

V škole mi chýbala prax

Marian vyštudoval medzinárodný obchod v Prešove a už počas štúdia uvažoval nad odchodom do zahraničia. Nepáčilo sa mu, že mu škola dáva iba teóriu, tak sa teda rozhodol získať pracovné a jazykové skúsenosti v zahraničí.

Zlomovým sa stalo stretnutie s priateľom, ktorý ho motivoval vycestovať do Austrálie.

„Všetko, čo som o Austrálii zistil, mi hovorilo, že je to presne krajina pre mňa. Potom už všetko nabralo rýchly spád a navštívil som študentskú agentúru, ktorá mi všetko vybavila,“ hovorí Marian.

Štúdium je totiž jediná legálna cesta, ktorá umožňuje získať austrálske víza na dlhšiu dobu. Prvé týždne po príchode mu pomohli známi, ktorí sa medzičasom zmenili na blízkych priateľov.

Marianovi sa v Australii páčilo, že aj so študentským platom mal vyšší životný štandard ako slovenský študent. Foto: Archív: MF

„Práve oni mňa aj s vtedajšou priateľkou počas prvých týždňov u seba ubytovali, zoznámili s mestom, pomohli vybaviť základné veci ako je účet v banke a nájsť vlastné ubytovanie,“ spomína Marian.

Práve vďaka nim bol začiatok na novom mieste výrazne jednoduchší. Študentské víza umožňujú v krajine aj pracovať, avšak nie na viac ako 20 hodín do týždňa.

„Práce bolo veľa a aj dobre platenej. Tých 20 hodín týždenne v podstate stačilo na ubytovanie, stravu a základné veci, ktoré som potreboval k životu. Život je tam drahý, takže ak si chce človek aj užívať, musí sa obracať a to mi celkom šlo.“

Životný štandard je vyšší

Na Austrálii najviac obdivuje životný štandard, ktorý si vedia získať aj bežní pracujúci.

„Ja som bol obyčajný študent platený študentským platom a vedel som si dovoliť žiť na vyššej úrovni ako študenti na Slovensku,“ vysvetľuje Marian. Páčilo sa mu, ako boli ľudia na seba navzájom milí, zdravili sa na ulici, stále sa usmievali.

Ľudia v Austrálii sú na seba milší a stále sa zdravia. Foto: Pixabay.com

Cestujúci pri výstupe z autobusu sa vždy šoférovi poďakovali za jazdu. Domov za celé tri roky nezavítal, ale počas celej doby vedel, že Slovensko je krajina, kde patrí. Po návrate domov si uvedomil, ako veľmi sa sťažujeme.

„Bolo nezvyčajné, že zrazu som všetkým naokolo rozumel, o čom sa bavia pri stole,“ smeje sa. „Veľa ľudí sa sťažovalo na prácu, plácu, zdravie a celkovo život a to som v Austrálii za tri roky nezažil,“ dodáva Marian.

Jednou z vecí, ktoré si so sebou na Slovensko doniesol, je teda pozitívne myslenie. Vďaka získaným skúsenostiam sa mu zase hneď po návrate podarilo na východe Slovenska zamestnať v austrálskej spoločnosti. „Odísť do Austrálie bolo určite lepším rozhodnutím ako dokončiť si vysokú školu, z ktorej by som vyšiel s krásnym alebo bezvýznamným titulom.“