TASR

Dnes o 14:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Verejnoprávne Rádio_FM sa v lete mení na festivalové rádio

Koncom týždňa sa presunie priamo do dejiska diania festivalu Pohoda na trenčianskom letisku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Martin Ferenčík

Bratislava 9. júla (TASR) – Počas leta sa Rádio_FM opäť mení na festivalové rádio, poslucháčom v najbližších týždňoch sprostredkuje atmosféru najznámejších domácich festivalov. Koncom týždňa sa presunie priamo do dejiska diania festivalu Pohoda na trenčianskom letisku.

Vysielanie z Rádio(aktívnej zóny)_FM sa začne vo štvrtok 11. júla popoludní, poslucháčom ponúkne vyše 30 hodín exkluzívneho vysielania. Do nedele 14. júla sprostredkuje množstvo rozhovorov, zaujímavých informácií a koncertov hudobníkov z celého sveta. Budú to napríklad koncerty holandských Bazzookas, kapely The Venopian Solitude z Malajzie, Austrálčana Donnyho Benéta či britskej hudobníčky Lianne La Havas. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

„Rádio(aktívna zóna)_FM je pre všetkých, ktorí sa na Pohodu buď presúvajú alebo sa na festivale nemôžu zúčastniť. Vďaka nej poslucháčom sprostredkuje festivalovú atmosféru s množstvom exkluzívnych hostí a jedinečných vystúpení. Navyše, kto sa príde pred Rádio(aktívnu zónu)_FM s novým festivalovým vizuálom odfotiť a zazdieľa #pocuvamfestivaloveradiofm, zapojí sa do súťaže o permanentku na budúci rok,“ priblížila šéfdramaturgička Rádia_FM Janka Imrichová.

Poslucháčom sa vo štvrtok prihlásia moderátori Lucia Haverlik a Marián Mitaš, večernú atmosféru z festivalu priblížia Mima Drgoňová a Edina Chodilová. Prvý večer bude patriť aj koncertom Loly Marsh a britskej kapely The 1975. O víkendové vysielanie sa postarajú moderátori Rána na eFeMku Dominika Jašková a Martin Staňo, ale tiež dvojica známa z Popo_FM Andrej Svitok a Vierka Ráczová. Rádio_FM presunie na trenčianske letisko kompletné vysielacie štúdio, z ktorého zaznie aj špeciálne vydanie Scény_FM.