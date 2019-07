TASR

Romero pricestoval do Turína na lekárske testy

Podľa agentúry DPA 21-ročný obranca FC Janov podpíše so starou dámou kontrakt na päť rokov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Jozef Ďurník

Turín 9. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Cristian Romero v utorok pricestoval do Turína na lekársku prehliadku pred avizovaným podpísaním zmluvy s Juventusom. Podľa agentúry DPA 21-ročný obranca FC Janov podpíše so "starou dámou" kontrakt na päť rokov. Prestupovú čiastku nezverejnili.

Romero by mal po podpise zmluvy putovať naspäť na hosťovanie do Janova. Juventus získal v lete aj stredopoliarov Adriena Rabiota a Aarona Ramseyho a po sezóne v Paríži sa do Turína vrátila klubová ikona Gianluigi Buffon.