TASR

Volejbalistky SR v Tatrách odštartovali prípravu na domáce ME

Slovenky pobudnú pod Tatrami dva týždne.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Poprad 9. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky v pondelok v Poprade odštartovali záverečnú fázu prípravy na domáce augustové majstrovstvá Európy EuroVolley 2019 v Bratislave (23. augusta až 1. septembra). Slovenky pobudnú pod Tatrami dva týždne. "Prvá časť prípravy tu v Poprade bude zameraná na kondíciu," povedal na oficiálnom webe Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) taliansky tréner SR Marco Fenoglio. Následne sa naše dievčatá presunú do Nitry, kde sa budú pripravovať od 22. júla. Pod Zoborom ich čakajú prípravné stretnutia - na prelome júla a augusta proti Chorvátkam, Maďarkám a tesne pred šampionátom proti Fínkam. Ešte predtým (9.-12. augusta) sa Slovenky predstavia v príprave aj na pôde Belgičaniek. "Verím, že si dievčatá udržia formu zo záveru Zlatej európskej ligy, v poslednom zápase proti Ukrajinkám (3:1) podali naozaj veľmi dobrý výkon," uviedol Fenoglio.

Do nominácie na záverečnú prípravu sa dostalo 17 hráčok. Káder je prakticky v totožnom zložení ako počas nedávnej Zlatej európskej ligy. Vo výbere sú aj smečiarka Karolína Fričová, nahrávačka Ella Erteltová a blokárka Michaela Abrhámová, ktorá v Zlatej EL chýbala zo zdravotných dôvodov. "V tejto zostave bude tím minimálne dva týždne, pred zápasmi s Chorvátskom sa potom bude riešiť prípadné zúženie nominácie. Dôležitými faktormi v tomto smere budú samotný priebeh prípravy a tiež zdravotný stav hráčok, predovšetkým Mišky Abrhámovej a Jarky Pencovej, ktorá berie silné antibiotiká a minimálne dva týždne bude v domácom liečení," povedal športový riaditeľ SVF Marek Rojko a doplnil: "Univerzálka Nikola Pištěláková nenastúpila do prípravy z osobných a rodinných dôvodov."

Slovenky do domáceho šampionátu na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vstúpia v piatok 23. augusta dôležitým zápasom proti Španielkam. V D-skupine a boji o osemfinále nás neskôr čakajú Švajčiarky, Bielorusky, Nemky a topfavoritky z Ruska. "Naším cieľom je, aby dievčatá v každom zápase išli naplno, bojovali a bili sa o dobrý výsledok. To je moja mentalita, vždy do toho ísť s cieľom zvíťaziť. Verím, že náš výkon potom ocenia aj fanúšikovia a že nás prídu podporiť naozaj v hojnom počte," uzavrel tréner Fenoglio.