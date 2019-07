TASR

Dnes o 13:31 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Schalke bojuje o brankársku jednotku, Nuebelovi ponúklo novú zmluvu

Aktuálny kontrakt 22-ročnému odchovancovi Paderbornu uplynie 30. júna 2020.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Gelsenkirchen 9. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Schalke 04 Gelsenkirchen ponúkol predĺženie zmluvy svojej brankárskej jednotke Alexandrovi Nuebelovi. Aktuálny kontrakt 22-ročnému odchovancovi Paderbornu uplynie 30. júna 2020.

Podľa agentúry DPA je na stole ponuka do konca sezóny 2022/2023 s výkupnou doložkou platnou od roku 2021. Rokovania sú naplánované na budúci týždeň, keď mužstvu začína predsezónna príprava.

Schalke vinou zlého manažmentu zmlúv prišlo v minulosti o talentovaných hráčov Leona Goretzku, Seada Kolašinaca či Joel Matip, ktorí opustili tím ako voľní hráči.

Ak by Nuebel nesúhlasil s predĺžením, klub by sa ho zrejme pokúsil predať už počas tohto leta. Záujem o služby strieborného medailistu z uplynulých majstrovstiev Európy do 21 prejavil Bayern Mníchov. Nahradiť by mohol súčasnú jednotku Manuela Neuera. Tridsaťtriročný nemecký reprezentant prišiel do Mníchova v roku 2011 tiež zo Schalke.