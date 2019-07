TASR, Dobré noviny

Bratislava vysadí 10-tisíc nových stromov a pribudnú aj aleje. Chce bojovať s klimatickou krízou

Sadením nových stromov by sa mohli odstrániť až dve tretiny všetkých emisií. Dokazuje to aj nové zistenie vedcov zo švajčiarskej univerzity ETH v Zürichu

Ilustračné foto — Foto: Koláž DN/Pexels

BRATISLAVA 9. júla - Vysadenie 10-tisíc nových drevín, vytvorenie troch nových mestských alejí, zabezpečenie kvalitnej údržby a starostlivosti o zeleň, príprava koncepcie bratislavských brehov či spracovanie opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia. Aj to sú ciele, ktoré si stanovil primátor Bratislavy Matúš Vallo a mestskí poslanci v spoločnom programovom vyhlásení na roky 2019 až 2022. Dokument schválilo mestské zastupiteľstvo.

Ďalšia vízia primátora

„Musíme sa postarať, aby mestské lesy a parky plnili predovšetkým rekreačnú funkciu a musíme obmedziť hospodársku ťažbu dreva v nich, bez ohľadu na majiteľov alebo správcov lesov,“ deklarujú zástupcovia bratislavskej samosprávy. Rovnako je podľa nich dôležité zmeniť prístup k odpadom, od ich separácie až po likvidáciu, tak, aby celý proces zodpovedal trvalej udržateľnosti a bol maximálne šetrný k životnému prostrediu.

„Pri úpravách verejného priestoru a pri projektovaní nových stavieb je potrebné dbať na zníženie dopadov klimatických zmien, na ktoré dnes Bratislava pripravená nie je. Bratislavčania trávia voľný čas športom a pre udržanie a rozvíjanie tohto trendu potrebujeme otvoriť čo najviac areálov a plôch na rekreačný šport,“ píšu v programovom vyhlásení.

Na snímke primátor počas tlačovej konferencie z 5. júna 2019 Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava ako mesto zelene

V rámci životného prostredia si ako ciel stanovili komplexnú a plošnú pasportizáciu zelene. Primátor a poslanci chcú presadzovať aktívne kroky pre adaptáciu hlavného mesta na zmenu klímy. „Revitalizácie parkov a verejných priestranstiev budeme realizovať s cieľom rozšíriť plochy zelene ako priepustné plochy a zvýšiť tak odolnosť mesta voči horúčavám, ako aj jeho vodozádržnú schopnosť,“ priblížili. Chcú tiež zlepšiť monitorovanie stavu ovzdušia, realizovať opatrenia na posilnenie verejnej dopravy v meste a predchádzanie smogovým situáciám. Vytvárať budú aj podmienky pre zakladanie nízkoemisných zón. „Pripravíme dokument starostlivosti o dreviny v meste a mesto predstaví program Zeleň na každú ulicu,“ deklaruje samospráva.

V Bratislave vysadia tisícky drevín Foto: Wikimedia CC

Zalesnené oblasti

Podľa informácií portálu The Guardian, stromy počas svojho rastu absorbujú emisie oxidu uhličitého. Tie spôsobujú celosvetový problém globálneho otepľovania. Sadením nových stromov by sa mohli odstrániť až dve tretiny všetkých emisií. Zistili to vedci zo švajčiarskej univerzity ETH v Zürichu. „Vysadenie stromov je pravdepodobne najúčinnejším riešením v oblasti klimatických zmien,“ povedal Tom Crowther, vedúci výskumu.

Podľa ich štúdie by tropické oblasti mohli byť 100 %-ne zalesnené, zatiaľ čo ostatné plochy by boli len sčasti. Vedci vylúčili z výskumu mestské a poľnohospodárske oblasti, ktoré sú potrebné pre život. Na druhej strane, zahrnuli pasienky, kde by stromy mohli byť prínosom pre ovce a ďalší dobytok.

Hlavné mesto Slovenska ozelenie

V Bratislave plánujú vysadiť tiež 10-tisíc nových drevín a vytvoriť tri nové mestské aleje, napríklad na Panónskej a Brnianskej ulici. Zabezpečiť chcú aj kvalitnú údržbu i starostlivosť o zeleň a pripraviť novú koncepciu jej výsadby. „Pri rekonštrukcii budov vo vlastníctve mesta budeme presadzovať používanie inovatívnych prístupov pri znižovaní uhlíkovej stopy a riešení adaptácie na zmenu klímy,“ deklarujú primátor a poslanci. Realizovať chcú aj audit energetickej náročnosti budov vo vlastníctve hlavného mesta. Koncepcia bratislavských brehov má určiť spôsob, akým sa budú rozvíjať.

„Budeme rokovať s Lesmi SR, aby mestu zverili enklávy lesa a ostatné pozemky v ich majetku, ktoré sa nachádzajú na území bratislavského lesoparku. Budeme aktívne rokovať s cieľom podporiť rekreáciu a ochranu prírody v lesoch v správe Lesov SR na území mesta Bratislavy (Lužné lesy, Devínska Kobyla),“ píše sa v spoločnom programovom vyhlásení bratislavského primátora a mestských poslancov.