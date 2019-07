Pavol Hirka

Dnes o 14:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Barcelonu trápi nedostatok bytov. Vyvlastnili tak prvý prázdny byt, ktorý patril banke

Primátorka katalánskej metropoly sa odhodlala k odvážnemu kroku. Budú Barcelonu nasledovať ďalšie mestá?

Barcelona — Foto: pixabay.com

BARCELONA 9. júla - Jedna z najobľúbenejších turistických destinácií na svete má ťažkosti. V posledných rokoch, podobne ako v ďalších veľkých mestách Európy, rieši nedostatok bytov a neustále sa zvyšujúce nájmy. Ľavicová primátorka Ada Colau podnikla v júni zásadný krok, ktorým chce Barcelone pomôcť. Nariadila totiž vyvlastnenie bytu, ktorý vlastnila banka BBVA.

Ako informoval britský portál The Telegraph, politička využila zákon, ktorý v roku 2016 prijal katalánsky parlament. Miestne orgány môžu podľa neho vyvlastniť byt vlastniaci spoločnosťou, ktorá má v portfóliu množstvo nehnuteľností. Byt ale nesmie byť využívaný aspoň dva roky.

Plánujú vyvlastniť aj ďalšie byty

Zákon možno uplatniť len na nehnuteľnosti v oblastiach so „silným dopytom po bývaní“, ako to bolo aj v prípade vyvlastneného bytu, ktorý sa nachádzal v štvrti Besòs. Po tom, čo sa radnica uistí, že byt je prázdny dlhšie ako dva roky, musí jeho majiteľa požiadať, aby ho poskytol k dispozícii na sociálne bývanie. Až v prípade, že sa stretne s odmietnutím alebo ignorovaním, môže pristúpiť k vyvlastneniu.

Ada Colau Foto: TASR/AP

Takéto domovy môžu následne zostať pod verejnou kontrolou od štyroch do desiatich rokov, vysvetľuje Lucía Martín, ktorá má na starosti situáciu s bývaním v Barcelone. Dodala, že radnica pripravuje v najbližšom období vyvlastnenie ďalších siedmich nehnuteľností.

Banka podá žalobu

BBVA sa voči kroku mesta rázne ohradila. Ako pre Telegraph uviedla jej hovorkyňa, radnica urobila chybu a banka podá žalobu. „Byt počas posledných dvoch rokov nebol prázdny, práve naopak, momentálne v ňom býva znevýhodnená rodina," uviedla hovorkyňa. Mesto tvrdí, že k vyvlastneniu pristúpilo po tom, čo situáciu skontrolovalo v registri obyvateľov a taktiež zistilo, že za posledné dva roky nedošlo k platbám za úžitkové služby.

Colau chce ako ľavičiarka aj takýmto spôsobom chrániť menej bohatých Barcelončanov pred súčasnou nelichotivou situáciou, ktorá nastala kvôli rozmachu turizmu (a využívania aplikácií ako Airbnb) a obchodovania s nehnuteľnosťami. Medzi ďalšie opatrenia patrí aj moratórium na nové hotely a apartmány na prenajatie pre turistov.

Aj iné európske veľkomestá majú podobné problémy. V Prahe sa Piráti pokúsili presadiť analýzu, podľa ktorej by sa cez elektromery zistilo, koľko je v meste prázdnych bytov, no to sa im nepodarilo. O možnosti vyvlastňovania špekulujú aj v Berlíne, hoci v hlavnom meste Nemecka to vyzerá skôr ako hudba budúcnosti.