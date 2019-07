Kristián Plaštiak

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Inšpiratívne citáty Keanu Reevesa, ktoré vás prinútia zamyslieť sa

Obľúbený herec má na svojom „konte“ niekoľko citátov hodných na zamyslenie.

Keanu Reeves na snímke s hereckou kolegyňou Winonou Ryder. — Foto: TASR/Jordan Strauss

BRATISLAVA 9. júla - Životy hereckých hviezd, ktoré „bežný smrteľník“ pozná iba z filmových plátien a obrazoviek, sú nie úplne zriedka poznačené škandálmi rozličných veľkostí a závažností. Jedny holdujú alkoholu, drogám a nespútanej zábave, iné robia to isté, no nie sú až toľko medializované. Napokon tu existuje ešte jedna skupina. Tretia skupina slávnych hercov, ku ktorým napríklad patria aj Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr. či Keanu Reeves. Títo herci sa v médiách prezentujú ako uvedomelí a inteligentní ľudia. Bojujú za záchranu planéty a osud ľudstva im nie je ľahostajný. Práve o poslednom menovanom je aj tento článok.

Ako šiel život

Keanu Reeves sa narodil v Bejrúte, hlavnom meste Libanonu. Jeho matka pracovala ako kostýmová výtvarníčka a otec ho opustil, keď mal tri roky. Po rozvode sa Patricia Reevesová rozhodla presťahovať aj so synom do Sydney, neskôr New Yorku, kde spoznala Paula Aarona, režiséra hollywoodskych filmov a hier zo slávneho Broadwayu. Aj vďaka tomu Keanu už od svojich 15-ich rokov pôsobil vo filmovom priemysle, pracoval ako produkčný asistent režiséra.

Prečítajte si tiež: Keanu Reeves už dlhé roky financuje detské nemocnice po celom svete. Takmer nikto o tom ale nevie

Spolu sa presťahovali do Toronta, kde Keanu začal hrávať hokej. Jeho obľúbenou pozíciou bol brankár, no už onedlho sa musel rozhodnúť, čomu sa chce v živote venovať. Zvíťazil film. Teraz môže slobodne povedať, že si vybral správne. Stal sa z neho svetoznámy herec, pričom nemá dokončenú ani maturitu. Jeho najznámejšími filmami sú Nebezpečná rýchlosť (1994), Diablov advokát (1997), trilógia Matrix (1999, 2003), Deň, keď sa zastavila Zem (2008), John Wick (2014).

Portál Brightside vybral niekoľko slávnych výrokov, ktoré vás prinútia zamyslieť sa:

„Vychovali ma tak, aby som sa k ostatným správal tak, ako chcem, aby sa oni správali ku mne. Volá sa to rešpekt.“

„Ak dokážete rozosmiať ženu, vidíte najkrajšiu vec na Zemi.“

Keanu Reeves pre svoje názory patrí k najpopulárnejším hercom Foto: TASR/Evan Agostini

„Všetky nezdary v minulosti vás dostali na miesto, kde ste teraz. Buďte za ne vďační, pretože vás posilnili.“

Prečítajte si tiež: Leonardo DiCaprio investoval do záchrany Zeme už 100 miliónov. Chválu za to ale nepotrebuje

„Zajtrajšok nie je garantovaný. Žite dnes!“

V roku 2005 mu na Chodníku slávy v Hollywoode odhalili plaketu hviezdy Foto: TASR/Nick Ut

„Zamilovať sa a mať vzťah sú dve rozdielne veci.“

„Multikultúra je pravá kultúra sveta. Nie je žiadna čistá rasa.“

Keanu Reeves s cenou Bambi pre osobnosť kultúry, zábavy, športu a politiky roku 2008 Foto: TASR/Thomas Kienzle

„Navždy budem zamilovaný do lásky.“

„Jedinou osobou, ktorá mi bránila v dosiahnutí šťastia, som bol ja.“