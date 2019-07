Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď sa žena pokúsila utiecť s nákupom, zavolali policajtov. Tí ju nezatkli a svetu ukázali, čo je ľudskosť

Silný príbeh napísal americký New York.

— Foto: Twitter/Paul Bozymowski

NEW YORK 9. júla - V meste zvanom Veľké jablko žije osem miliónov ľudí, ktorí každý deň žijú svoje bežné životy. Milióny príbehov. Pred niekoľkými dňami na internete pribudol príbeh istej ženy, Newyorčanky, ktorá sa pokúsila o krádež v supermarkete. Na miesto boli privolané jednotky newyorskej polície. Hoci trojica policajtov dorazila, ženu nezatkli. Radšej zaplatili za jej nákup. Informuje o tom britský portál Independent.

Z pokuty sa stala záchrana

„Spýtal som sa jej, o čo ide, a ona povedala, že je hladná.“ Také boli slová poručíka Louisa Soja, keď sa ho na piatkovej tlačovej konferencii spýtali, čo presne sa udialo. Do supermarketu ich privolali pracovníci bezpečnostnej služby. Neznámu ženu prichytili pritom, ako sa pokúša utiecť s nákupom v taške bez zaplatenia. „Pozrel som jej do tašky a vtedy som sa rozhodol - my všetci sme sa rozhodli - že zaplatíme za jej nákup.“

Za dobré srdcia pochvala

Na internet sa dostala fotografia tohto prípadu, keď ju zverejnil Paul Bozymowski. „Bolo neskutočne príjemné vidieť, ako policajti platia za niekoho, kto si to nemôže dovoliť,“ uviedol v rozhovore s britskými novinami. Keď fotografiu zverejňoval, ani by mu nebolo napadlo, aký ohlas bude mať. Policajtov vďaka nej rozpoznali a poručík Louis Sojo a dôstojníci Esanidy Cuevas a Michael Rivera dostali za svoj pozitívny prínos spoločnosti pochvalu.

„Viete, robím to už dvadsaťdva rokov. Nejde o prvý prípad, kedy som niekomu platil za jedlo. Nerobíme to vždy, ale, chápete, ak sa pozriete na niekoho tvár a vidíte v nej, že vás ten človek potrebuje... Pre mňa, ako ľudskú bytosť, je ťažké odísť od niečoho takého. Tak nikoho z nás nevychovali, takže sme urobili správne,“ vyjadril sa pre britské médiá poručík Sojo.