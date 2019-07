TASR

Bielorusko je pripravené hostiť nové ukrajinsko-ruské rokovania

Prezident Zelenskyj v pondelok navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sa stretli v hlavnom meste Bieloruska Minsku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. — Foto: TASR/AP

Kyjev 8. júla (TASR) - Bielorusko je pripravené hostiť nové ukrajinsko-ruské rokovania o urovnaní konfliktu v Donbase, ktoré v pondelok navrhol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi.

"Náš prezident absolútne podporuje návrh Volodymyra Zelenského," uviedol úrad bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. "Nemôžete sa na seba pozerať cez hľadáčik zbrane. Potrebujete si sadnúť a vyriešiť problémy, ktoré sa nakopili," dodal.

Bielorusko má blízke vzťahy s Ruskom, svojím východným susedom. Pred štyrmi rokmi hostilo lídrov Ruska, Ukrajiny, Francúzska a Nemecka na mierových rokovaniach v tzv. normandskom formáte, ktoré vyústili do podpísania minských mierových dohôd.

"Minsk nie je iba pripravený. Vedenie Bieloruska vždy vyjadrovalo, že sme pripravení spraviť všetko pre rýchle obnovenie mieru na ukrajinskej pôde," povedal v pondelok bieloruský minister zahraničných veci Uladzimir Makej, ktorého citovala ruská tlačová agentúra Interfax.

Prezident Zelenskyj v pondelok navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sa stretli v hlavnom meste Bieloruska Minsku. Uviedol tiež, že je pripravený stretnúť sa s Putinom v "spoločnosti" amerického prezidenta Donalda Trumpa, britskej premiérky Theresy Mayovej, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Rusko vzápätí vyhlásilo, že ešte nie je pripravené reagovať na tento Zelenského návrh. Podľa agentúry TASS to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý však súčasne vyhlásil, že Rusko návrh ukrajinského prezidenta "určite" zváži.

Peskov vysvetlil, že si treba vyjasniť, "akú perspektívu by malo takéto stretnutie a aký druh nového formátu sa navrhuje". Poukázal pritom na to, že "Spojené štáty nie sú účastníkom normandského procesu", preto podľa neho treba zvážiť, "ako sa vyrovnať s minskými (mierovými) dohodami", ktoré podpísali účastníci "normandského procesu". Do týchto rokovaní sa zástupcovia Spojených štátov nezapojili.

Posledných päť rokov bojuje ukrajinská armáda na východe Ukrajiny s proruskými separatistami, ktorí v tejto oblasti vyhlásili dve samozvané republiky — Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku. Zelenskyj, ktorý sa stal prezidentom Ukrajiny pred dvoma mesiacmi, označil ukončenie tohto konfliktu za jednu zo svojich priorít.