TASR

Dnes o 16:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vavra chceli aj ďalšie kluby, no z Lazia Rím sa stala jasná voľba

Lazio obsadilo v predchádzajúcom ročníku Serie A ôsmu priečku, účasť v skupinovej časti Európskej ligy si vybojovalo víťazstvom v národnom pohári.

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro počas tlačovej konferencie po prestupe do talianskeho tímu Serie A Lazio Rím 8. júla 2019 v Bratislave. Vľavo je agent Martin Petráš. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. júla (TASR) - O slovenského futbalového reprezentanta Denisa Vavra bol pred prestupom z FC Kodaň záujem z viacerých klubov. V Taliansku prejavili interes aj Atalanta Bergamo, AS Rím či Sampdoria Janov, z Anglicka sa ozval FC Watford, no ponuka Lazia Rím bola najkonkrétnejšia a v záverečnej fáze to bola jednoznačná destinácia.

Lazio obsadilo v predchádzajúcom ročníku Serie A ôsmu priečku, účasť v skupinovej časti Európskej ligy si vybojovalo víťazstvom v národnom pohári. Vo finále zdolalo práve Atalantu, ktorá si zahrá hlavnú fázu Ligy majstrov vďaka tretiemu miestu v najvyššej súťaži. "Zavážilo, keď som sa dozvedel, že ma sledovali dlhšie. Nebolo to na poslednú chvíľu, ako sa ozvali iné mužstvá, Lazio na tom pracovalo dlhšie, potom som už riešil iba to," povedal Vavro, za ktorého zaplatil nový zamestnávateľ približne 11,5 milióna eur: "Suma je na dohode klubov, sú to veľké peniaze vzhľadom na to, že som nešiel zo Španielska ani Anglicka. Prestup mal byť na spadnutie už pred začiatkom prípravy v Dánsku, ale nekonalo sa to. Mal som obavy, že kluby sa nedohodnú a zostanem v Kodani, nakoniec to dopadlo dobre. Lazio je jeden z najväčších klubov v Taliansku, má svoju históriu, je to pre mňa ďalší krôčik. Ďakujem agentovi, že sa to udialo pred sezónou."

Transfer sprostredkoval bývalý slovenský reprezentant Martin Petráš, ktorý sa po skončení aktívnej kariéry vydal na dráhu hráčskeho agenta: "Bol záujem z viacerých klubov, prvé stretnutie s Laziom som absolvoval pred troma mesiacmi. Cítil som, že je to ideálny klub pre Denisa, športový riaditeľ ho poznal už zo Žiliny. Povedali sme si nejaké veci a sľúbil mi, že ho tam dostane. Bol som aj v Anglicku, Atalanta hrá Ligu majstrov, AS Rím ho sledoval v piatich, šiestich zápasoch naživo, v Laziu som však videl najväčší záujem."

Dvadsaťtriročný žilinský odchovanec pôsobil v Kodani od roku 2017. V Ríme podpísal kontrakt na päť rokov a vybral si číslo 93. Po zmene dresu zavítal na niekoľko dní na Slovensko a už v pondelok sa vracia do Talianska. "V utorok a stredu budú tréning, potom ideme s mužstvom na sústredenie do Álp, kde sa budeme pomaličky pripravovať na blížiacu sa ligu," povedal Vavro, ktorý bude v najbližších týždňoch bojovať o miesto v stopérskej trojici v základnej zostave: "Čo mám informácie, budú naďalej hrať na troch obrancov. Nerobí mi to problém, aj v Dánsku sme takto nastúpili v niektorých dueloch. Treba čas, aby som sa v tom zabýval, pôjdem od tréningu k tréningu a od zápasu k zápasu. Bude na trénerovi, na ktorú pozíciu v rámci trojice ma dá. V takomto tíme musí byť konkurencia, idem sa s ňou pobiť a urobím všetko, aby som sa dostal do základu od prvého kola. Hrajú tvrdšie ako ostatné mužstvá, čo mi môže vyhovovať."

Príchodom Vavra sa opäť rozrástla slovenská enkláva v Serie A, z ktorej vyčnieva ďalší bývalý žilinský stopér Milan Škriniar v Interi Miláno. "Sme kamaráti, ale na ihrisku budeme protihráči. Podáme si ruku, porozprávame sa a pôjdeme ďalej," dodal Vavro. V Taliansku pôsobil počas hráčskej kariéry aj Petráš: "Marek Hamšík tam robil dlhé roky neskutočné meno a začali sa nabaľovať ďalší hráči. Zistili, že aj na Slovensku sú dobrí futbalisti, začali sem chodiť častejšie a vnímať nás ináč. Veľmi cenená je naša mentalita, sme pracovití, chceme sa učiť a je tu aj kvalita, reprezentácia podáva dobré výkony. Budeme mať v Serie A päť, šesť hráčov, čo je fantastické číslo."