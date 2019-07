Zverejnili správu o výhľade agrárneho sektoru do roku 2029

TASR

Uvádza sa v nej, že dopyt po agrárnych produktoch v nasledujúcich 10 rokoch vzrastie asi o 15 %.

Ilustračná snímka.

Viedeň/Rím 8. júla (TASR) – Po viacerých rokoch pomerne pokojných podmienok na globálnom agrárnom trhu sa teraz na ňom prejavuje rast rizík. Situáciu zhoršujú aj neistoty vyplývajúce z obchodných sporov. To je jeden zo záverov výhľadu vývoja na trhu s potravinami, ktorý zverejnili v pondelok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO na roky 2019 až 2029.

Uvádza sa v nej, že dopyt po agrárnych produktoch v nasledujúcich 10 rokoch vzrastie asi o 15 %. Avšak práve regióny sveta, v ktorých počet obyvateľov rastie najrýchlejšie, nie sú tie, v ktorých výroba potravín stúpa primerane.

Pretože sa produktivita v agrárnom sektore celkovo zvyšuje, OECD a FAO predpokladajú, že ceny potravín očistené od inflácie zostanú buď stabilné, alebo dokonca klesnú. Pre chudobných spotrebiteľov je to „dobrá správa“. Príjmy farmárov sa naproti tomu dostanú „pod tlak“.

Výroba obilnín na celom svete sa pre spotrebu ľudí v nasledujúcom desaťročí zvýši asi o 150 miliónov ton. Ich výroba vzrastie asi o 13 %. Dopestuje sa predovšetkým viac ryže a pšenice. Spotreba potravín vzrastie najmä v Afrike južne od Sahary a v južnej Ázii.

Rizikami pre rast agrárnej produkcie sú popri obchodných sporoch rozširovanie chorôb rastlín a zvierací mor. Ale treba počítať aj s rastúcou rezistenciou zvierat na antibiotiká a čoraz silnejšími výkyvmi počasia.

V tohtoročnej správe sa pozornosť jej tvorcov zameriava na Latinskú Ameriku, z ktorej sa exportuje do sveta 23 % agrárnych a rybacích produktov. Do desiatich rokov by mohol ich vývoz vzrásť na 25 %.

„Globálny agrárny sektor sa vyvinul do mimoriadne členitého odvetvia. Pôsobia v ňom malé hospodárstva, ale aj veľké mnohonárodné podniky,“ uviedli generálny riaditeľ FAO José Graziano da Silva a generálny tajomník OECD Ángel Gurría v úvode správy. Uvádzajú tiež, že dnešní farmári sa popri výrobe potravín stali aj ochrancami prírody a výrobcami energie z obnoviteľných zdrojov.