Zoo v Bojniciach spustila kampaň, upozorniť má na obchod so zvieratami

Prostredníctvom kampane môžu návštevníci zoo poodhaliť skutočnosti o kriminalite páchanej na zvieratách a pozrieť sa tak na tento nelegálny obchod zblízka.

Bojnice 8. júla (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice spustila v pondelok kampaň pod názvom Ukradnutá divočina. Verejnosť má upozorniť na nelegálny obchod so zvieratami a ich časťami, ktorý môžu nechtiac podporiť kúpou suveníru zo zvierat na dovolenkách.

"Nelegálny obchod so zvieratami a ich časťami je jednou z najzávažnejších príčin ohrozenia divokých zvierat. Pretože nám tento problém nie je ľahostajný, rozhodli sme sa naň upozorniť kampaňou, ktorá odhaľuje priehľadné fakty o nelegálnom obchode so zvieratami," uviedla vedúca odboru marketingu a propagácie Národnej zoo Bojnice Andrea Klasová.

Prostredníctvom kampane môžu návštevníci zoo poodhaliť skutočnosti o kriminalite páchanej na zvieratách a pozrieť sa tak na tento nelegálny obchod zblízka. Slogan kampane "Kupuješ? Aj ty máš krvavé ruky!" má poukázať na účasť mnohých Slovákov na nelegálnom obchode so zvieratami a ich časťami. "Slogany sú doplnené faktami, ktoré hovoria napríklad o tom, že každý rok je v Afrike zabitých viac ako tisíc nosorožcov, sto slonov je každý deň zabitých pre slonovinu a 10 miliónov divokých zvierat je ročne ulovených pre kožušinu. A ako nemať krvavé ruky? Jednoducho pri svojich cestách do zahraničia nekupujte a nezbierajte nič, čo nepoznáte a neviete, či je to dovolené a legálne. Odmietnutím kúpy nelegálneho živočícha alebo výrobkov z častí jeho tela môžete pomôcť k jeho záchrane," ozrejmila Klasová.

Po ničení prirodzených biotopov je podľa nej druhou hlavnou príčinou vyhynutia živočíšnych a rastlinných druhov práve ich zabíjanie a obchodovanie s nimi a ich časťami. "Medzi najčastejšie pašované živočíchy patria papagáje, plazy a bezstavovce, v prípade obchodovania ide o módne doplnky z častí kože zvierat a výrobky zo slonoviny," spresnila.

Kampaň v podobe reálnych fotografií zvierat a ich častí s krvou je prvou komplexnou svojho druhu na Slovensku a v Čechách a je inštalovaná pri hradnom múre oproti veľkému rybníku. Vznikla na základe skúseností vedúcej Oddelenia medzinárodnej ochrany biodiversity a CITES Českej inšpekcie životného prostredia Pavly Říhovej v spolupráci s predstaviteľmi Zoo Ostrava a Zoo Olomouc, fotografkou Luciou Čižmárovou a ďalšími členmi tímu. Všetky exempláre alebo časti zvierat na fotografiách skonfiškovali kontrolné orgány CITES v Českej republike.

"Národná zoo Bojnice má vo svojej ponuke mnoho výučbových programov na túto tému. Ľudia sa snažia chápať význam tohto problému, ale väčšina ho na svojich dovolenkových cestách ignoruje. Preto sme sa túto kampaň rozhodli propagovať práve v čase dovolenkového obdobia, pretože ľudia cestujú do zahraničia a z dovoleniek si prinášajú rôzne suveníry, o ktorých ani nevedia a ani len netušia, aký strašidelný príbeh majú za sebou," dodala Klasová.